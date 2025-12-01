Росія озброїла дрон "Герань-2" ракетою для збиття українських гелікоптерів
Росія озброїла дрон "Герань-2" ракетою для збиття українських гелікоптерів

Герань-2
Джерело:  Defense Express

У РФ знайшли спосіб, як озброїти "Шахед", так званий "Герань-2", ракетою Р-60 "повітря-повітря".

  • Ракета Р-60 встановлена на російський дрон Герань-2, створюючи нову загрозу для української авіації.
  • Модернізована версія Р-60М дозволяє уражати цілі на відстані до 8 км, зробивши Герань-2 більш небезпечним для гелікоптерів та легкомоторних літаків.
  • Оператор дрона повинен точно спрямовувати Герань-2 на ціль та вести її у полі зору ракети для успішного пуску.

Російський дрон “Герань-2” може нести ракету “повітря-повітря”

Інформація про це майже одночасно була оприлюднена цілим рядом українських профільних джерел, разом із відповідними фото.

Зокрема фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що збити "Шахед" із Р-60 вдалось сьогодні і така комбінація призначення для атаки української авіації, яка якраз й має перехоплювати російські далекобійні дрони.

Ракета Р-60, яка була розроблена у 60-х роках, є засобом ближнього повітряного бою та може уражати цілі на дальності до 7 км у Р-60 та 8 км у Р-60М максимум. Але на низьких висотах вона буде становити до 1,5 км.

Вага самої ракети становить лише до 44 кг, з яких бойової частини 3 кг у Р-60 та 3,5 кг у модернізованій версії 70-х років Р-60М.

Система наведення ракети — інфрачервона головка самонаведення ОГС-60ТИ "Комар", яка має доволі вузьке "поле зору" у 24 градуси. У її модернізованій версії ОГС-75 "Комар-М", що встановлюється у Р-60М — 34 градуси.

Р-60

Для встановлення ракети на "Герань-2" використовується штатний пілон, а ракета комутується із бортовою електромережею та системою управління пуском.

Враховуючи систему наведення ракети, оператор дрона має доволі точно спрямувати "Герань-2" на ціль та вести її у полі зору ракети до моменту поки головка самонаведення не захопить її. Після цього — здійснити пуск.

Це вимагає наявності сталого та доволі потужного каналу зв'язку. Тому можливо зробити припущення, що у таких "Герань-2" використовуються mesh-модеми, які дозволяють їх перетворювати фактично у FPV-дрони.

Також згодом з'явилось й відео збиття "Герань-2" із ракетою Р-60, яка встановлюється по центру фюзеляжу.

Загалом ця модифікація “Герані-2” об'єктивно становить доволі значну загрозу для гелікоптерів та легкомоторних літаків, які можуть використовуватись для перехоплення "Шахедів".

Вбачається те, що за допомогою саме таких "Герань-2" рашисти фактично створюють щось схоже на "винищувачі-супроводження" для своїх далекобійних дронів. І це безумовно потребує перегляду тактики та засобів протидії авіаційної компоненти ППО з урахуванням потенційних загроз.

