Россия вооружила дрон "Герань-2" ракетой для сбития украинских вертолетов

В РФ нашли способ, как вооружить "Шахед", так называемый "Герань-2", ракетой Р-60 "воздух-воздух".

Российский дрон "Герань-2" может нести ракету "воздух-воздух"

Информация об этом почти одновременно была обнародована рядом украинских профильных источников, вместе с соответствующими фото.

В частности, специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что сбить "Шахед" с Р-60 удалось сегодня и такая комбинация назначения для атаки украинской авиации, которая как раз и должна перехватывать российские дальнобойные дроны. Поделиться

Ракета Р-60, разработанная в 60-х годах, является средством ближнего воздушного боя и может поражать цели на дальности до 7 км в Р-60 и 8 км в Р-60М максимум. Но на низких высотах она составит до 1,5 км.

Вес самой ракеты составляет всего до 44 кг, из которых боевой части 3 кг у Р-60 и 3,5 кг в модернизированной версии 70-х годов Р-60М.

Система наведения ракеты — инфракрасная головка самонаведения ОГС-60ТИ "Комар", которая достаточно узкое "поле зрения" в 24 градуса. В ее модернизированной версии ОГО-75 "Комар-М", которая устанавливается в Р-60М — 34 градуса.

Р-60

Для установки ракеты на Герань-2 используется штатный пилон, а ракета коммутируется с бортовой электросетью и системой управления пуском.

Учитывая систему наведения ракеты, оператор дрона должен точно направить "Герань-2" на цель и вести ее в поле зрения ракеты до момента пока головка самонаведения не захватит ее. После этого — совершить пуск.

Это требует наличия устойчивого и мощного канала связи. Поэтому можно предположить, что в таких "Герань-2" используются mesh-модемы, которые позволяют их превращать фактически в FPV-дроны.

Также впоследствии появилось и видео сбивание "Герань-2" с ракетой Р-60, устанавливаемой по центру фюзеляжа.

В целом эта модификация "Герани-2" объективно представляет довольно значительную угрозу для вертолетов и легкомоторных самолетов, которые могут использоваться для перехвата "Шахедов".