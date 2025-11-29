Россия начала связывать шахеды радиосетью во время ударов по Украине

На беспилотники "Шахед" и "Гербера" устанавливают радиомодемы, благодаря чему создается сеть между ними, что усложняет борьбу. Эти модемы работают на разных частотах.

Шахеды собирают разведданные во время ударов по Украине

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Плохие новости. Противник не ограничился одним китайским модемом диапазона 1300-1500 МГц, а стал применять радиомодемы других диапазонов. Вот первые трофеи в нескольких шахедах. Модем другого производителя и диапазон частот 3200–3400 МГц. Кроме того, в эфире зафиксирована работа аналогичных модемов диапазона 2700-2900 МГц. Добавляю возможные диапазоны частот, которые производят производители в Китае. Как видите, наша радиовойна только начинается.

По словам Флеша, данные из такой сети передаются сразу в Россию, а подавить ее работу сложно, поскольку это целая паутина.