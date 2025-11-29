Россия начала связывать шахеды радиосетью во время ударов по Украине
Категория
Технологии
Дата публикации

Россия начала связывать шахеды радиосетью во время ударов по Украине

шахеды
Читати українською
Источник:  online.ua

На беспилотники "Шахед" и "Гербера" устанавливают радиомодемы, благодаря чему создается сеть между ними, что усложняет борьбу. Эти модемы работают на разных частотах.

Главные тезисы

  • Россия начала связывать шахеды радиосетью при ударах по Украине, устанавливая радиомодемы на беспилотники.
  • Радиомодемы на разных частотах усложняют борьбу и позволяют передавать информацию в реальном времени в Россию.

Шахеды собирают разведданные во время ударов по Украине

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Плохие новости. Противник не ограничился одним китайским модемом диапазона 1300-1500 МГц, а стал применять радиомодемы других диапазонов. Вот первые трофеи в нескольких шахедах. Модем другого производителя и диапазон частот 3200–3400 МГц. Кроме того, в эфире зафиксирована работа аналогичных модемов диапазона 2700-2900 МГц. Добавляю возможные диапазоны частот, которые производят производители в Китае. Как видите, наша радиовойна только начинается.

По словам Флеша, данные из такой сети передаются сразу в Россию, а подавить ее работу сложно, поскольку это целая паутина.

Таким образом, враг получает разведывательную информацию, а дронами можно управлять в режиме онлайн.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия утром целенаправленно ударила 5 шахедами по многоэтажке в Харькове — видео
Игорь Терехов
Харьков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Собиратели шахедов". РФ привлечет около 12 тыс граждан КНДР для работы в Алабуге
ГУР
шахед
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину 112 тыс шахедов с февраля 2022 года — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?