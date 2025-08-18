Россия утром целенаправленно ударила 5 шахедами по многоэтажке в Харькове — видео

Россия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Харькове. Пять дронов атаковали мирных жителей.

Россия намеренно попала в многоэтажку дронами

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Он опубликовал видео, на котором виден момент целенаправленного удара российских "шахедов" по жилому дому.

По словам Терехова, пять дронов заходили на дом с разных сторон и били именно по мирным жителям, спавшим около пяти утра.

Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания. Игорь Терехов Мэр Харькова

В настоящее время известно о 7 погибших в результате атаки РФ и 20 раненых.

В сети предполагают, что погибла целая семья: бабушка, отец, мать и двое детей — 1,5-летняя девочка и 16-летний мальчик. Поделиться

18 августа в Харькове объявлена Днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар России по Харькову сознательным убийством россиянами людей и детей.