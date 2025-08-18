Россия утром целенаправленно ударила 5 шахедами по многоэтажке в Харькове — видео

Россия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Харькове. Пять дронов атаковали мирных жителей.
Главные тезисы
- Российские дроны намеренно атаковали многоэтажку в Харькове, убив семерых людей и ранив десятки.
- Президент Украины осудил удар России, назвав его сознательным убийством мирных жителей и детей.
- Удар дронами по Харькову был чистым террором, оставив позади лишь горе и разрушения.
Россия намеренно попала в многоэтажку дронами
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Он опубликовал видео, на котором виден момент целенаправленного удара российских "шахедов" по жилому дому.
По словам Терехова, пять дронов заходили на дом с разных сторон и били именно по мирным жителям, спавшим около пяти утра.
В настоящее время известно о 7 погибших в результате атаки РФ и 20 раненых.
18 августа в Харькове объявлена Днем траура.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар России по Харькову сознательным убийством россиянами людей и детей.
Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка — полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-