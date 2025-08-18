Россия утром целенаправленно ударила 5 шахедами по многоэтажке в Харькове — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россия утром целенаправленно ударила 5 шахедами по многоэтажке в Харькове — видео

Игорь Терехов
Харьков
Read in English
Читати українською

Россия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Харькове. Пять дронов атаковали мирных жителей.

Главные тезисы

  • Российские дроны намеренно атаковали многоэтажку в Харькове, убив семерых людей и ранив десятки.
  • Президент Украины осудил удар России, назвав его сознательным убийством мирных жителей и детей.
  • Удар дронами по Харькову был чистым террором, оставив позади лишь горе и разрушения.

Россия намеренно попала в многоэтажку дронами

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Он опубликовал видео, на котором виден момент целенаправленного удара российских "шахедов" по жилому дому.

По словам Терехова, пять дронов заходили на дом с разных сторон и били именно по мирным жителям, спавшим около пяти утра.

Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

В настоящее время известно о 7 погибших в результате атаки РФ и 20 раненых.

В сети предполагают, что погибла целая семья: бабушка, отец, мать и двое детей — 1,5-летняя девочка и 16-летний мальчик.

18 августа в Харькове объявлена Днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар России по Харькову сознательным убийством россиянами людей и детей.

Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка — полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети.

