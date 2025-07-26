Россия терроризирует Харьков и Сумщину новыми боеприпасами УМПБ-5 — что о них известно

Оккупанты РФ два месяца используют для ударов по Украине новый УМПБ-5, имеющий большие дальность и мощность по сравнению с УМПБ Д-30, в частности по Харькову им били два дня подряд - 24 и 25 июля.

Россия терроризирует Харьков и Сумщину новыми бомбами УМПБ-5

Об этом заявил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко.

УМПБ-5 — новый боеприпас, который россияне начали использовать около двух месяцев назад. Первое применение в Украине фиксировалось на территории Сумской области. В Харькове впервые — 24 июля. Пока они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 км. УМПБ Д-30 запускались с примерно 80 км.

По его словам, новый межвидовой планирующий боеприпас более мощный.

По предварительным данным его боевая часть составляет 250 кг. В УМПБ Д-30 боевая часть составляет 100 кг. Кроме того, используется совсем другой металл для корпуса, и обнаруженные обломки показывают, что толщина корпуса больше. Поделиться

Как сообщалось, войска РФ около 11:30 25 июля ударили двумя КАБами по Индустриальному району Харькова. Одна из бомб попала в областную туберкулезную больницу №3, где находились пациенты и персонал. В общей сложности пострадали 17 человек.

Днем 24 июля две управляемые авиабомбы попали в Шевченковском районе Харькова, возникли пожары в двух производственно-складских зданиях, также горели автомобили. Пострадали 43 человека. Было повреждено 20 многоквартирных домов и электроподстанция.

Пуски бомб производились самолетами Су-34 с территории Белгородской области РФ.