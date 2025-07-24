Авиация РФ бомбила многоэтажку и предприятие в Харькове — есть раненые

Российские войска около 11.00 24 июля ударили КАБами по Харькову. По предварительным данным, зафиксированное попадание вблизи жилой застройки ранены.

Россия бомбила центр Харькова: есть раненые

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка. Игорь Терехов Мэр Харькова

По его словам, попадание КАБ произошло рядом с многоэтажным домом и предприятием На месте горят около 15 авто, есть информация о трех пострадавших.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города.

Одно из попаданий — рядом с жилым домом. На данный момент известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине. Все профильные службы уже работают на местах обстрелов. Чередуют бригады медиков. Поделиться

Позже с его слов стало известно уже о двух пострадавших.