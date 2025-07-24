Авиация РФ бомбила многоэтажку и предприятие в Харькове — есть раненые

Российские войска около 11.00 24 июля ударили КАБами по Харькову. По предварительным данным, зафиксированное попадание вблизи жилой застройки ранены.
Главные тезисы
- Российские военные нанесли удары по жилому дому и предприятию в Харькове, что привело к пострадавшим среди мирных жителей.
- Меры по оказанию помощи пострадавшим уже приняты, работают специализированные службы и медики.
- Осуждаемая международным сообществом агрессия РФ восторжествовала над мирным населением города, повлекла за собой материальный ущерб.
Россия бомбила центр Харькова: есть раненые
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, попадание КАБ произошло рядом с многоэтажным домом и предприятием На месте горят около 15 авто, есть информация о трех пострадавших.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города.
Позже с его слов стало известно уже о двух пострадавших.
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