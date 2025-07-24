Авіація РФ бомбила багатоповерхівку та підприємство у Харкові — є поранені

Російські війська близько 11.00 24 липня ударили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови, є поранені.

Росія бомбила центр Харкова: є поранені

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова. Ігор Терехов Мер Харкова

За його словами, влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком і підприємством На місці горять близько 15 авто, є інформація про трьох постраждалих.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста.

Одне з влучань — поряд із житловим будинком. На цю хвилину відомо про одну постраждалу — 27-річну жінку. Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів. Чергують бригади медиків. Поширити

Пізніше з його слів стало відомо вже про двох постраждалих.