Авіація РФ бомбила багатоповерхівку та підприємство у Харкові — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила багатоповерхівку та підприємство у Харкові — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Російські війська близько 11.00 24 липня ударили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови, є поранені.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили удари по Харкову зафіксоване влучання обстрілів поблизу житлової забудови.
  • У результаті атаки поранено кілька мирних жителів та пошкоджено поблизу розташоване підприємство.
  • Мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов докладають зусиль для надання допомоги постраждалим.

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Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

За його словами, влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком і підприємством На місці горять близько 15 авто, є інформація про трьох постраждалих.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста.

Одне з влучань — поряд із житловим будинком. На цю хвилину відомо про одну постраждалу — 27-річну жінку. Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів. Чергують бригади медиків.

Пізніше з його слів стало відомо вже про двох постраждалих.

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