Авіація РФ бомбила багатоповерхівку та підприємство у Харкові — є поранені

Російські війська близько 11.00 24 липня ударили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови, є поранені.
Головні тези:
- Російські війська здійснили удари по Харкову зафіксоване влучання обстрілів поблизу житлової забудови.
- У результаті атаки поранено кілька мирних жителів та пошкоджено поблизу розташоване підприємство.
- Мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов докладають зусиль для надання допомоги постраждалим.
Росія бомбила центр Харкова: є поранені
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком і підприємством На місці горять близько 15 авто, є інформація про трьох постраждалих.
За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста.
Пізніше з його слів стало відомо вже про двох постраждалих.
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