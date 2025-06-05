Ракетно-дроновий удар РФ по Харкову — є постраждалі та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетно-дроновий удар РФ по Харкову — є постраждалі та руйнування

Національна поліція України
Харків
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Через нічну атаку Росії на Харків постраждало 18 громадян, серед них четверо дітей: поліція працює на місці влучань.

Головні тези:

  • Під час нічної атаки Росії на Харків постраждало 18 громадян, серед них 4 дітей, які зазнали стресової реакції.
  • Ракетно-дроновий удар був завданий по Слобідському району Харкова, призвівши до пошкодження будинків і автомобілів.
  • Поліція працює на місці влучань, документує наслідки обстрілу та приймає заяви від громадян про пошкодження майна.

Росія вночі атакувала Харків дронами і ракетами

Близько опівночі Росія завдала ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Також вночі 5 червня ворог здійснив масовий обстріл БпЛА території цього ж району Харкова.

На одній із адрес безпілотник влучив у 16-й поверх житлового будинку. На іншій — у стіну п'ятиповерхівки.

Серед постраждалих — четверо дітей 13, 9 та 7 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки РФ на Харків

Працівники поліції проводять огляд місць влучань, документують наслідки обстрілу, приймають заяви від громадян щодо пошкодження та знищення майна.

У Харкові пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС.

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