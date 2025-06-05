Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову — есть пострадавшие и разрушения

Из-за ночной атаки России на Харьков пострадали 18 граждан, среди них четверо детей: полиция работает на месте попаданий.

Россия ночью атаковала Харьков дронами и ракетами

Около полуночи Россия нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Также ночью 5 июня враг совершил массовый обстрел БпЛА территории этого же района Харькова.

По одному из адресов беспилотник попал в 16-й этаж жилого дома. На другой — в стену пятиэтажки.

Среди пострадавших — четверо детей 13, 9 и 7 лет, подвергшихся острой реакции на стресс.

Последствия атаки РФ на Харьков

Сотрудники полиции проводят осмотр мест попаданий, документируют последствия обстрела, принимают заявления от граждан о повреждении и уничтожении имущества.

В Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС.