Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову — есть пострадавшие и разрушения

Из-за ночной атаки России на Харьков пострадали 18 граждан, среди них четверо детей: полиция работает на месте попаданий.
Главные тезисы
- Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову привел к пострадавшим 18 гражданам, включая четверо детей.
- Обстрелы нанесли повреждения домам, автомобилям и другим объектам в Слободском районе Харькова.
- Полиция ведет работу на месте происшествия, фиксирует ущерб и принимает заявления от граждан.
Россия ночью атаковала Харьков дронами и ракетами
Около полуночи Россия нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.
Также ночью 5 июня враг совершил массовый обстрел БпЛА территории этого же района Харькова.
По одному из адресов беспилотник попал в 16-й этаж жилого дома. На другой — в стену пятиэтажки.
Среди пострадавших — четверо детей 13, 9 и 7 лет, подвергшихся острой реакции на стресс.
Сотрудники полиции проводят осмотр мест попаданий, документируют последствия обстрела, принимают заявления от граждан о повреждении и уничтожении имущества.
В Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС.
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