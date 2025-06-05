Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову — есть пострадавшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову — есть пострадавшие и разрушения

Национальная полиция Украины
Харьков
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Из-за ночной атаки России на Харьков пострадали 18 граждан, среди них четверо детей: полиция работает на месте попаданий.

Главные тезисы

  • Ракетно-дроновый удар РФ по Харькову привел к пострадавшим 18 гражданам, включая четверо детей.
  • Обстрелы нанесли повреждения домам, автомобилям и другим объектам в Слободском районе Харькова.
  • Полиция ведет работу на месте происшествия, фиксирует ущерб и принимает заявления от граждан.

Россия ночью атаковала Харьков дронами и ракетами

Около полуночи Россия нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Также ночью 5 июня враг совершил массовый обстрел БпЛА территории этого же района Харькова.

По одному из адресов беспилотник попал в 16-й этаж жилого дома. На другой — в стену пятиэтажки.

Среди пострадавших — четверо детей 13, 9 и 7 лет, подвергшихся острой реакции на стресс.

Последствия атаки РФ на Харьков

Сотрудники полиции проводят осмотр мест попаданий, документируют последствия обстрела, принимают заявления от граждан о повреждении и уничтожении имущества.

В Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС.

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