Росія вночі завдала ударів по Харкову дронами і ракетами — є постраждалі

У ніч проти 2 червня у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спочатку ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети.
Головні тези:
- У ніч на 2 червня Харків був під атакою Росії за допомогою дронів та ракет, що призвело до руйнувань житлових будівель та постраждалих серед місцевих мешканців.
- Під час атаки дві балістичні ракети влучили у житловий район міста, пошкодивши будівлі.
Росія атакувала Харків: є постраждалі
За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети поцілили у житловий район Харкова.
Одна ракета влучила в землю — пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.
Інша — у дорогу за кілька десятків метрів від школи. Під атакою ракет опинився Київський район міста.
Водночас Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.
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