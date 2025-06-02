Росія вночі завдала ударів по Харкову дронами і ракетами — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі завдала ударів по Харкову дронами і ракетами — є постраждалі

Ігор Терехов
Харків
Read in English

У ніч проти 2 червня у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спочатку ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети.

Головні тези:

  • У ніч на 2 червня Харків був під атакою Росії за допомогою дронів та ракет, що призвело до руйнувань житлових будівель та постраждалих серед місцевих мешканців.
  • Під час атаки дві балістичні ракети влучили у житловий район міста, пошкодивши будівлі.

Росія атакувала Харків: є постраждалі

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети поцілили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю — пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

Інша — у дорогу за кілька десятків метрів від школи. Під атакою ракет опинився Київський район міста.

Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Водночас Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.

Станом на ранок там постраждали шестеро людей, серед яких був семирічний хлопчик. На місці працювали психологи ДСНС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків 20-ма "Геранями" — фото та відео наслідків
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Подробиці атаки Росії на Харків та область
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
8 цивільних постраждали внаслідок атаки РФ на Харківщину
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Росія продовжує тероризувати Харківщину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про ситуацію на Харківщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?