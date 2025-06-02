Росія вночі завдала ударів по Харкову дронами і ракетами — є постраждалі

У ніч проти 2 червня у Харкові кілька разів оголошували тривогу. Спочатку ворог використав для атаки на місто ударні безпілотники, а під ранок запустив ракети.

Росія атакувала Харків: є постраждалі

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети поцілили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю — пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

Інша — у дорогу за кілька десятків метрів від школи. Під атакою ракет опинився Київський район міста.

Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Ігор Терехов Мер Харкова

Водночас Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.