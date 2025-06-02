Россия ночью нанесла удары по Харькову дронами и ракетами — есть пострадавшие

В ночь на 2 июня в Харькове несколько раз объявляли тревогу. Сначала враг использовал для атаки на город ударные беспилотники, а под утро запустил ракеты.
Главные тезисы
- В ходе ночной атаки России на Харьков были применены ударные дроны и ракеты, что повлекло разрушения жилых зданий и пострадавших среди местных жителей.
- Баллистические ракеты попали в жилой район, повредив здания и вызвав панику среди местных жителей.
- На месте атаки в Харькове сейчас работают спасатели и психологи для помощи пострадавшим.
Россия атаковала Харьков: есть пострадавшие
По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.
Одна ракета попала в землю — повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.
Другая — в путь в нескольких десятках метров от школы. Под атакой ракет оказался Киевский район города.
В то же время Холодногорский район подвергся атаке беспилотниками. В результате ударов разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом.
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