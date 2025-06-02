Россия ночью нанесла удары по Харькову дронами и ракетами — есть пострадавшие

В ночь на 2 июня в Харькове несколько раз объявляли тревогу. Сначала враг использовал для атаки на город ударные беспилотники, а под утро запустил ракеты.

Россия атаковала Харьков: есть пострадавшие

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю — повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

Другая — в путь в нескольких десятках метров от школы. Под атакой ракет оказался Киевский район города.

Когда стоишь возле этой воронки, понимаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров — и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут — и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв. Игорь Терехов Мэр Харькова

В то же время Холодногорский район подвергся атаке беспилотниками. В результате ударов разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом.