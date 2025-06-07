Авиация РФ бомбила центр Харькова — есть погибший и раненые

7 июня около 17:30 войска РФ ударили по Харькову КАБами. По состоянию на 18.32 известно об одном погибшем и 10 раненых.
Главные тезисы
- Российская авиация бомбила Харьков, приводя к гибели одного человека и ранению 10 граждан.
- Городской голова Игорь Терехов сообщил о бомбардировке Шевченковского района, где были нанесены удары управляемыми бомбами.
- По предварительным данным, в результате авиаудара ранены 10 горожан, а также повреждены здание детской железнодорожной дороги и жилой дом.
Россия бомбила Харьков: что известно
Войска РФ помешали авиаудару по Шевченковскому району Харькова, ранены.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Впоследствии мэр сообщил, что есть погибший человек.
Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранены 5 горожан.
В результате обстрела повреждено здание детской железнодорожной дороги и частный жилой дом.
На месте попаданий работают экстренные службы и медики.
По состоянию на 18.32 количество раненых увеличилось до десяти.
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