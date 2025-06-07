Авиация РФ бомбила центр Харькова — есть погибший и раненые

7 июня около 17:30 войска РФ ударили по Харькову КАБами. По состоянию на 18.32 известно об одном погибшем и 10 раненых.

Россия бомбила Харьков: что известно

Войска РФ помешали авиаудару по Шевченковскому району Харькова, ранены.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району ранены. Игорь Терехов Мэр Харькова

Впоследствии мэр сообщил, что есть погибший человек.

Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранены 5 горожан.

Предварительно, российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Поделиться

В результате обстрела повреждено здание детской железнодорожной дороги и частный жилой дом.

На месте попаданий работают экстренные службы и медики.

По состоянию на 18.32 количество раненых увеличилось до десяти.