Авиация РФ бомбила центр Харькова — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила центр Харькова — есть погибший и раненые

Игорь Терехов
Харьков
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7 июня около 17:30 войска РФ ударили по Харькову КАБами. По состоянию на 18.32 известно об одном погибшем и 10 раненых.

Главные тезисы

  • Российская авиация бомбила Харьков, приводя к гибели одного человека и ранению 10 граждан.
  • Городской голова Игорь Терехов сообщил о бомбардировке Шевченковского района, где были нанесены удары управляемыми бомбами.
  • По предварительным данным, в результате авиаудара ранены 10 горожан, а также повреждены здание детской железнодорожной дороги и жилой дом.

Россия бомбила Харьков: что известно

Войска РФ помешали авиаудару по Шевченковскому району Харькова, ранены.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району ранены.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

Впоследствии мэр сообщил, что есть погибший человек.

Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранены 5 горожан.

Предварительно, российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате вражеских ударов 5 человек получили ранения.

В результате обстрела повреждено здание детской железнодорожной дороги и частный жилой дом.

На месте попаданий работают экстренные службы и медики.

По состоянию на 18.32 количество раненых увеличилось до десяти.

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