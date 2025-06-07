Авіація РФ бомбила центр Харкова — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила центр Харкова — є загиблий та поранені

Ігор Терехов
КАБ

7 червня близько 17:30 війська РФ ударили по Харкову КАБами. Станом на 18.32 відомо про одного загиблого та 10 поранених.

Головні тези:

  • Російська авіація влаштувала удари по Харкову, призвівши до загибелі одного жителя та поранення 10 осіб.
  • Міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Шевченківського району міста.
  • Внаслідок бомбардувань пошкоджені будівля дитячої залізничної дороги та житловий будинок.

Росія бомбила Харків: що відомо

Війська РФ завадали авіаудару по Шевченківському району Харкова, є поранені.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Згодом мер повідомив, що є загибла людина.

Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранено 5 містян.

Попередньо, російська авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок ворожих ударів 5 людей отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги та приватний житловий будинок.

На місці влучань працюють екстрені служби та медики.

Станом на 18.32 кількість поранених збільшилася до десяти.

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Категорія
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