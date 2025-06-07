Авіація РФ бомбила центр Харкова — є загиблий та поранені

7 червня близько 17:30 війська РФ ударили по Харкову КАБами. Станом на 18.32 відомо про одного загиблого та 10 поранених.
Головні тези:
- Російська авіація влаштувала удари по Харкову, призвівши до загибелі одного жителя та поранення 10 осіб.
- Міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Шевченківського району міста.
- Внаслідок бомбардувань пошкоджені будівля дитячої залізничної дороги та житловий будинок.
Росія бомбила Харків: що відомо
Війська РФ завадали авіаудару по Шевченківському району Харкова, є поранені.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Згодом мер повідомив, що є загибла людина.
Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранено 5 містян.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги та приватний житловий будинок.
На місці влучань працюють екстрені служби та медики.
Станом на 18.32 кількість поранених збільшилася до десяти.
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