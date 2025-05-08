Россия бомбила Константиновку — более 10 человек получили ранения

Российские войска нанесли авиационный удар по многоэтажному жилому дому в городе Константиновка Донецкой области — ранения получили по меньшей мере 12 гражданских, одна женщина, вероятно, находится под завалами.

Россия бомбила Константиновку: есть раненые

Захватчики ударили по городу в 22:50 7 мая. Использовали авиационную бомбу "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции. Попание произошло в многоквартирном доме.

В результате авиаудара 47-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 46, 47 и 74 года получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждения.

Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Одна горожанка, вероятно, находится под завалами.

Константиновка после авиаудара РФ

Вражеским ударом в городе повреждены три многоквартирных дома и магазин.