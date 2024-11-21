Армия РФ сбросила авиабомбы на жилой квартал в Константиновке — ранены 6 человек

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате обстрела ранений получили 6 гражданских лиц.
Главные тезисы
- Армия РФ сбросила авиабомбы на жилой квартал в Константиновке, что привело к ранению 6 гражданских лиц.
- Российские оккупанты также атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой, угрожая мирному населению.
- Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству о военном преступлении в Константиновке.
- Пострадавшие получили различные травмы, включая осколочные ранения, и получают медицинскую помощь.
- Вооруженные силы РФ впервые использовали межконтинентальную баллистическую ракету при атаке на Украину, разрушив инфраструктуру города Днепр.
Россияне сбросили авиабомбы на жилые дома в Константиновке
Как отмечается, 20 ноября в 22:00, российские оккупанты нанесли удар по Константиновке.
Предварительно враг сбросил на населенный пункт две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. По данным прокуроров, один из ФАБов попал по жилому кварталу.
Как отмечается, на момент атаки люди находились в своих домах.
Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.
При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
Как отмечают военные, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов.
В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .
В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий.
Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-