Армия РФ сбросила авиабомбы на жилой квартал в Константиновке — ранены 6 человек

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате обстрела ранений получили 6 гражданских лиц.

Россияне сбросили авиабомбы на жилые дома в Константиновке

Как отмечается, 20 ноября в 22:00, российские оккупанты нанесли удар по Константиновке.

Предварительно враг сбросил на населенный пункт две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. По данным прокуроров, один из ФАБов попал по жилому кварталу.

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В результате атаки ранения получили 5 женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина, — отметили в прокуратуре. Поделиться

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Как отмечается, на момент атаки люди находились в своих домах.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь, — добавили в прокуратуре. Поделиться

Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Как отмечают военные, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.