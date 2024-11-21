Армія РФ скинула авіабомби на житловий квартал у Костянтинівці — поранено 6 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула авіабомби на житловий квартал у Костянтинівці — поранено 6 людей

Армія РФ скинула авіабомби на житловий квартал у Костянтинівці — поранено 6 людей
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Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 6 цивільних осіб.

Головні тези:

  • Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Костянтинівці, поранено 6 цивільних осіб.
  • Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура в районі.
  • Армія РФ також атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, спричинивши загрозу для мирного населення.
  • Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину через авіаудар у Костянтинівці.
  • Діагностировані у потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення й інші тілесні ушкодження, їм надається медична допомога.

Росіяни скинули авіабомби на житлові будинки у Костянтинівці

Як зазначається, 20 листопада о 22:00, російські окупанти завдали удару по Костянтинівці.

Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. За даними прокурорів, одна з ФАБів поцілила по житловому кварталу.

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік, — зазначили в прокуратурі.

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Як зазначається, на момент атаки люди перебували у своїх оселях.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу, - додали у прокуратурі.

Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Як зазначають військові, уранці 21 листопада 2024 року в період з 05.00 по 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.

Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків.

Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

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