Армія РФ скинула авіабомби на житловий квартал у Костянтинівці — поранено 6 людей

Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 6 цивільних осіб.
Головні тези:
- Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Костянтинівці, поранено 6 цивільних осіб.
- Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура в районі.
- Армія РФ також атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, спричинивши загрозу для мирного населення.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину через авіаудар у Костянтинівці.
- Діагностировані у потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення й інші тілесні ушкодження, їм надається медична допомога.
Росіяни скинули авіабомби на житлові будинки у Костянтинівці
Як зазначається, 20 листопада о 22:00, російські окупанти завдали удару по Костянтинівці.
Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. За даними прокурорів, одна з ФАБів поцілила по житловому кварталу.
Як зазначається, на момент атаки люди перебували у своїх оселях.
Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Армія РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
Як зазначають військові, уранці 21 листопада 2024 року в період з 05.00 по 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.
Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).
Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків.
Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.
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