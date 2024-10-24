Російські окупанти обстріляли поштове відділення на Донеччині — є загиблі та поранений

Терористи РФ 24 жовтня вдарили по поштовому відділенню в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранений.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили обстріл поштового відділення в Олексієво-Дружківці, що призвело до смерті двох осіб і поранення ще одного.
- Ця трагічна подія є лише однією з багатьох атак Росії на цивільні об'єкти в Україні.
- Українські військові та рятувальники намагаються прийти на допомогу постраждалим та з'ясувати всі обставини обстрілу.
Росія вбила двох молодиків у Олексієво-Дружківці
Співробітники Донецької прокуратури повідомили, що близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.
Ще одного чоловіка 37 років було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Наразі йому надається кваліфікована допомога.
Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.
Що відомо про обстріл Росією Краматорську
Як зазначається, вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.
Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.
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