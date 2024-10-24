Російські окупанти обстріляли поштове відділення на Донеччині — є загиблі та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли поштове відділення на Донеччині — є загиблі та поранений

Донеччина
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Терористи РФ 24 жовтня вдарили по поштовому відділенню в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранений.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили обстріл поштового відділення в Олексієво-Дружківці, що призвело до смерті двох осіб і поранення ще одного.
  • Ця трагічна подія є лише однією з багатьох атак Росії на цивільні об'єкти в Україні.
  • Українські військові та рятувальники намагаються прийти на допомогу постраждалим та з'ясувати всі обставини обстрілу.

Росія вбила двох молодиків у Олексієво-Дружківці

Співробітники Донецької прокуратури повідомили, що близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.

Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури — одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Ще одного чоловіка 37 років було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Наразі йому надається кваліфікована допомога.

Олексієво-Дружківка після удару РФ

Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.

Що відомо про обстріл Росією Краматорську

Як зазначається, вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.

Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав, — додали у ДСНС.

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