Российские оккупанты обстреляли почтовое отделение в Донецкой области — есть погибшие и раненый

Террористы РФ 24 октября ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненый.
Главные тезисы
- Террористы РФ обстреляли почтовое отделение в Донецкой области, погибли два молодых человека и один получил травмы.
- Атака России произошла в поселке Алексеево-Дружковка, Краматорского района, на объект гражданской инфраструктуры.
- Один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, ему оказывается необходимая помощь.
- Российские оккупанты неоднократно совершали теракты на территории Украины, нанося ущерб гражданским объектам и жизням мирных жителей.
Россия убила двух молодых людей в Алексеево-Дружковке
Сотрудники Донецкой прокуратуры сообщили, что около 16:30 российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.
Еще один мужчина 37 лет был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Пока ему предоставляется квалифицированная помощь.
Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.
Что известно об обстреле Краматорска Россией
Как отмечается, утром 6 октября российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск.
Во вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.
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