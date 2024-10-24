Российские оккупанты обстреляли почтовое отделение в Донецкой области — есть погибшие и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли почтовое отделение в Донецкой области — есть погибшие и раненый

Донеччина
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Террористы РФ 24 октября ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненый.

Главные тезисы

  • Террористы РФ обстреляли почтовое отделение в Донецкой области, погибли два молодых человека и один получил травмы.
  • Атака России произошла в поселке Алексеево-Дружковка, Краматорского района, на объект гражданской инфраструктуры.
  • Один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, ему оказывается необходимая помощь.
  • Российские оккупанты неоднократно совершали теракты на территории Украины, нанося ущерб гражданским объектам и жизням мирных жителей.

Россия убила двух молодых людей в Алексеево-Дружковке

Сотрудники Донецкой прокуратуры сообщили, что около 16:30 российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.

Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры — одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Пока ему предоставляется квалифицированная помощь.

Алексеево-Дружковка после обстрела РФ

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.

Что известно об обстреле Краматорска Россией

Как отмечается, утром 6 октября российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск.

Во вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.

Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал, — добавили в ГСЧС.

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