Росія масштабно обстрілює Донеччину — двоє загиблих, семеро поранених

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 13 листопада двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень.
Головні тези:
- Російські обстріли на Донеччині спричинили загибель двох людей та поранення сімох.
- У результаті обстрілів постраждали мешканці різних сіл та міст області, серед них жінки та чоловіки різного віку.
- Місцеві владні органи активно реагують на ситуацію та надають допомогу пораненим та постраждалим від російських атак.
Росія масштабно обстрілює Донеччину
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю й автомобіль.
У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік і зазнали поранень ще дві людини.
У Костянтинівці четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін.
У Краматорську російські війська пошкодили адмінбудівлю.
Росія вкотре атакувала Херсонщину
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зранку 13 листопада росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка.
Згодом Херсонська ОВА повідомила, що близько 09:00 через удар російського БпЛА по Антонівці постраждали двоє людей. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки.
85-річна жінка дістала поранення тулуба, обличчя, рук та ніг, а також вибухову травму. Постраждалих госпіталізували.
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