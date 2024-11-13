Росія масштабно обстрілює Донеччину — двоє загиблих, семеро поранених

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 13 листопада двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень.

Росія масштабно обстрілює Донеччину

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули і 7 поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Поширити

За його словами, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю й автомобіль.

Донеччина після обстрілів РФ

У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік і зазнали поранень ще дві людини.

У Костянтинівці четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін.

У Краматорську російські війська пошкодили адмінбудівлю.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зранку 13 листопада росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка.

Прокудін додав, що ще дві місцеві жительки дістали поранення — вони перебувають у лікарні. Поширити

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що близько 09:00 через удар російського БпЛА по Антонівці постраждали двоє людей. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки.