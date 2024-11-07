Російські війська обстріляли п'ятиповерхівку у Миколаївці на Донеччині — є загиблі та поранені

У Миколаївці на Донеччині російські загарбники 7 листопада влучили у п'ятиповерхівку, внаслідок чого двоє цивільних загинули, ще п’ятеро поранених.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли п'ятиповерхівку у Миколаївці, що призвело до загибелі двох осіб та поранення п'ятеро жителів.
- Донецька область постійно піддається обстрілам російських військ, що призводить до серйозних руйнувань інфраструктури та загибелі цивільних мешканців.
- Ситуація в Донецькій області залишається напруженою через постійні напади російських військ, що призводять до трагічних наслідків для місцевого населення та інфраструктури.
Росія обстріляла Миколаївку на Донеччині: є жертви
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.
Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти. Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту — близько 300 км.
Росія масштабно обстрілює Донеччину: загинули цивільні
У Донецькій області 12 жовтня російські загарбники в різних районах регіона вбили двох та поранили 10 цивільних.
Так, 12 жовтня 2024 року на автодорозі між селом Улакли і селом Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.
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