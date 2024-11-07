Российские войска обстреляли пятиэтажку в Николаевке Донецкой области — есть погибшие и раненые

В Николаевке Донецкой области российские захватчики 7 ноября попали в пятиэтажку, в результате чего двое гражданских погибли, еще пятеро раненых.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли пятиэтажку в Николаевке, что привело к гибели двух человек и ранению пятерых жителей.
- Донецкая область страдает от постоянных нападений российских войск, что вызывает серьезные разрушения инфраструктуры и гибель гражданских жителей.
- Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за постоянных обстрелов российских войск, приводящих к трагическим последствиям для населения и инфраструктуры.
Россия обстреляла Николаевку в Донецкой области: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он отметил, что на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.
Донетчина находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты. Донецкая область имеет наибольшую протяженность линии фронта – около 300 км.
Россия масштабно обстреливает Донбасс: погибли гражданские
В Донецкой области 12 октября российские захватчики в разных районах региона убили двоих и ранили 10 гражданских.
Так, 12 октября 2024 года на автодороге между селом Улаклы и селом Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.
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