Российские войска обстреляли пятиэтажку в Николаевке Донецкой области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские войска обстреляли пятиэтажку в Николаевке Донецкой области — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Николаевка
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В Николаевке Донецкой области российские захватчики 7 ноября попали в пятиэтажку, в результате чего двое гражданских погибли, еще пятеро раненых.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли пятиэтажку в Николаевке, что привело к гибели двух человек и ранению пятерых жителей.
  • Донецкая область страдает от постоянных нападений российских войск, что вызывает серьезные разрушения инфраструктуры и гибель гражданских жителей.
  • Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за постоянных обстрелов российских войск, приводящих к трагическим последствиям для населения и инфраструктуры.

Россия обстреляла Николаевку в Донецкой области: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

2 человека погибли и 5 ранены в результате обстрела Николаевки. Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще 4 дома рядом получили повреждения разной степени.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.

Донетчина находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты. Донецкая область имеет наибольшую протяженность линии фронта – около 300 км.

Россия масштабно обстреливает Донбасс: погибли гражданские

В Донецкой области 12 октября российские захватчики в разных районах региона убили двоих и ранили 10 гражданских.

Войска РФ убили двоих и ранили 10 гражданских - начато расследование, - говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Так, 12 октября 2024 года на автодороге между селом Улаклы и селом Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.

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