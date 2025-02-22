Россия нанесла массированные авиаудары по Константиновке — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла массированные авиаудары по Константиновке — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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Армия РФ утром 22 февраля нанесла многочисленные авиаудары по Константиновке, известно о двух погибших и четырех раненых.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке, что привело к гибели двух человек и ранению четырех.
  • Атака произошла утром 22 февраля, в результате чего были повреждены многочисленные жилые и промышленные объекты.
  • Предварительно было зафиксировано повреждение 10 многоэтажек, 21 частного дома, 3 промышленных помещения, магазина, 16 гаражей, линий электропередачи, газопроводов и автомобилей.

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Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин,

По меньшей мере, 2 человека погибли и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Чиновник отметил, что атака произошла утром.

По предварительным оценкам, повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом, три промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, две линии электропередачи, два газопровода и 9 автомобилей.

Константиновка после авиаудара РФ

По сообщению Донецкой областной прокуратуры еще одна гражданская, вероятно, находится под завалами. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Предварительно, оккупанты использовали 7 «ФАБ-250» из УМПК.

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