Россия нанесла массированные авиаудары по Константиновке — есть погибшие и раненые

Армия РФ утром 22 февраля нанесла многочисленные авиаудары по Константиновке, известно о двух погибших и четырех раненых.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке, что привело к гибели двух человек и ранению четырех.
- Атака произошла утром 22 февраля, в результате чего были повреждены многочисленные жилые и промышленные объекты.
- Предварительно было зафиксировано повреждение 10 многоэтажек, 21 частного дома, 3 промышленных помещения, магазина, 16 гаражей, линий электропередачи, газопроводов и автомобилей.
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Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин,
Чиновник отметил, что атака произошла утром.
По сообщению Донецкой областной прокуратуры еще одна гражданская, вероятно, находится под завалами. Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Предварительно, оккупанты использовали 7 «ФАБ-250» из УМПК.
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