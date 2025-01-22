9 авиаударов за 15 минут — Россия бомбила Константиновку, есть жертвы

22 января российские войска нанесли повторный удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а пятеро — получили ранения.
Главные тезисы
- Российские войска совершили 9 авиаударов по Константиновке Донецкой области, что привело к гибели одного человека и ранениям пятерых.
- Последствия бомбардировок ощущаются населением, включая повреждения домов, автомобилей, газопровода и линий электросети.
- Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений в Константиновке.
Россия бомбила Константиновку: есть жертвы
По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела погиб 58-летний местный житель.
У раненых диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ранение туловища и конечностей.
В городе повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопровод.
По предварительной информации, враг использовал авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.
В прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Россия атаковала Константиновку
В городе Константиновка Донецкой области в результате российских обстрелов из артиллерии и авиации 22 января получили ранения мужчина и женщина.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, повреждены по меньшей мере 5 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.
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