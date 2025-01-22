9 авиаударов за 15 минут — Россия бомбила Константиновку, есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

9 авиаударов за 15 минут — Россия бомбила Константиновку, есть жертвы

Прокуратура Донецкой области
Константиновка
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22 января российские войска нанесли повторный удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а пятеро — получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили 9 авиаударов по Константиновке Донецкой области, что привело к гибели одного человека и ранениям пятерых.
  • Последствия бомбардировок ощущаются населением, включая повреждения домов, автомобилей, газопровода и линий электросети.
  • Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений в Константиновке.

Россия бомбила Константиновку: есть жертвы

22 января 2025 года оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке. Спустя время армия РФ повторила атаку. В течение 15 минут враг нанес по городу 9 авиаударов.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела погиб 58-летний местный житель.

У раненых диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ранение туловища и конечностей.

Константиновка после авиаударов РФ

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопровод.

По предварительной информации, враг использовал авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Россия атаковала Константиновку

В городе Константиновка Донецкой области в результате российских обстрелов из артиллерии и авиации 22 января получили ранения мужчина и женщина.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Сегодня с самого утра город находится под постоянным огнем артиллерии и авиации. Сейчас известно о 2 раненых: 74-летнем мужчине и 59-летней женщине.

По его словам, повреждены по меньшей мере 5 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

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