9 авіаударів за 15 хвилин — Росія бомбила Костянтинівку, є жертви

22 січня російські війська завдали повторного удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, а п’ятеро — зазнали поранень.
Головні тези:
- Росія здійснила 9 авіаударів по Костянтинівці з використанням авіабомб ФАБ-250, що призвело до смерті одного місцевого жителя та поранення п'ятеро осіб.
- У результаті обстрілу пошкоджені будинки, автомобілі, газопровід та електромережі, що призвело до значних матеріальних збитків та загрози безпеці мешканців.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів у Костянтинівці.
Росія бомбила Костянтинівку: є жертви
За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 58-річний місцевий житель. Тілесних ушкоджень зазнали 5 жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік.
У поранених діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу та кінцівок.
Зазначається, що у місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.
За попередньою інформацією, ворог використав авіабомби “ФАБ-250” з модулем УМПК.
У прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Росія атакувала Костянтинівку
У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російського обстрілу з артилерії та авіації 22 січня зазнали поранень чоловік і жінка.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередач, газогін та автомобіль.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-