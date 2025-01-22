9 авіаударів за 15 хвилин — Росія бомбила Костянтинівку, є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

9 авіаударів за 15 хвилин — Росія бомбила Костянтинівку, є жертви

Прокуратура Донецької області
Костянтинівка

22 січня російські війська завдали повторного удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, а п’ятеро — зазнали поранень.

Головні тези:

  • Росія здійснила 9 авіаударів по Костянтинівці з використанням авіабомб ФАБ-250, що призвело до смерті одного місцевого жителя та поранення п'ятеро осіб.
  • У результаті обстрілу пошкоджені будинки, автомобілі, газопровід та електромережі, що призвело до значних матеріальних збитків та загрози безпеці мешканців.
  • Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів у Костянтинівці.

Росія бомбила Костянтинівку: є жертви

22 січня 2025 року окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці. Через деякий час армія РФ повторила атаку. Впродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів.

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 58-річний місцевий житель. Тілесних ушкоджень зазнали 5 жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік.

У поранених діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу та кінцівок.

Костянтинівка після авіаударів РФ

Зазначається, що у місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.

За попередньою інформацією, ворог використав авіабомби “ФАБ-250” з модулем УМПК.

У прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Росія атакувала Костянтинівку

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російського обстрілу з артилерії та авіації 22 січня зазнали поранень чоловік і жінка.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку.

За його словами, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередач, газогін та автомобіль.

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