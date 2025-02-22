Росія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці — є загиблі та поранені

Армія РФ уранці 22 лютого завдала численних авіаударів по Костянтинівці, наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.
Головні тези:
- Російська армія здійснила масовані авіаудари по Костянтинівці вранці 22 лютого.
- У результаті нападів загинули дві людини, а чотири отримали поранення.
- За попередніми даними, було пошкоджено десять багатоповерхівок, двадцять один приватний будинок та інші об'єкти.
Росія бомбила ФАБами Костянтинівку: є жертви
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін,
Посадовець зазначив, що атака відбулася вранці.
За повідомленням Донецької обласної прокуратури, ще одна цивільна, ймовірно, перебуває під завалами. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Попередньо, окупанти використали 7 «ФАБ-250» з УМПК.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-