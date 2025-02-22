Росія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка
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Армія РФ уранці 22 лютого завдала численних авіаударів по Костянтинівці, наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила масовані авіаудари по Костянтинівці вранці 22 лютого.
  • У результаті нападів загинули дві людини, а чотири отримали поранення.
  • За попередніми даними, було пошкоджено десять багатоповерхівок, двадцять один приватний будинок та інші об'єкти.

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Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін,

Щонайменше 2 людини загинули і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Посадовець зазначив, що атака відбулася вранці.

За попередніми оцінками, пошкоджені 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, три промислові приміщення, крамниця, 16 гаражів, дві лінії електропередачі, два газогони і 9 автомобілів.

Костянтинівка після авіаудару РФ

За повідомленням Донецької обласної прокуратури, ще одна цивільна, ймовірно, перебуває під завалами. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Попередньо, окупанти використали 7 «ФАБ-250» з УМПК.

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