Авіаудар РФ по Краматорську. Кількість постраждалих стрімко зросла

До 9 людей зросла кількість поранених у Краматорську. Авіабомба росіян поцілила в багатоповерхівку у спальному районі міста 15 січня.
Головні тези:
- Унаслідок авіаудару РФ по Краматорську зросла кількість поранених серед цивільного населення.
- Дев'ятеро людей, включаючи дітей, потрапили під авіабомбардування, вони отримали медичну допомогу та направлені на лікування.
- В результаті удару було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та декілька інших об'єктів у Краматорську.
- Медична допомога надана постраждалим негайно після авіаудару, на місце інциденту прибули парамедики поліції та група «Білий янгол».
Кількість постраждалих після авіаудару РФ по Краматорську збільшилася
Постраждалих внаслідок авіаудару серед цивільного населення дев'ятеро осіб, у тому числі 2 дітей, — йдеться у повідомленні міськради.
За даними МВА, постраждалі отримали кваліфіковану медичну допомогу та направлені на лікування у стаціонари міста або, з дозволу лікарів, додому.
Крім того, внаслідок авіаудару, зруйновано скління вікон 18 багатоквартирних житлових будинків, трьох закладів освіти, одного закладу культури та інфраструктурного об'єкта.
У перші хвилини після обстрілу на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група «Білий янгол».
Атака РФ на Краматорськ
Російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецькій області 15 січня. Майже одразу стало відомо про поранених.
Спочатку повідомлялось про трьох поранених, в тому числі 6-річна дівчинка.
Пізніше кількість поранених почала зростати. До цього повідомлялось про 8 поранених.
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