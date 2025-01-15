Авіаудар РФ по Краматорську. Кількість постраждалих стрімко зросла

До 9 людей зросла кількість поранених у Краматорську. Авіабомба росіян поцілила в багатоповерхівку у спальному районі міста 15 січня.

Кількість постраждалих після авіаудару РФ по Краматорську збільшилася

Постраждалих внаслідок авіаудару серед цивільного населення дев'ятеро осіб, у тому числі 2 дітей, — йдеться у повідомленні міськради.

За даними МВА, постраждалі отримали кваліфіковану медичну допомогу та направлені на лікування у стаціонари міста або, з дозволу лікарів, додому.

Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого зруйновано частину зовнішньої стіни та міжповерхового перекриття. Поширити

Крім того, внаслідок авіаудару, зруйновано скління вікон 18 багатоквартирних житлових будинків, трьох закладів освіти, одного закладу культури та інфраструктурного об'єкта.

У перші хвилини після обстрілу на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група «Білий янгол».

Атака РФ на Краматорськ

Російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецькій області 15 січня. Майже одразу стало відомо про поранених.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених, в тому числі 6-річна дівчинка.

Пізніше кількість поранених почала зростати. До цього повідомлялось про 8 поранених.