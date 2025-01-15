Авиаудар РФ по Краматорску. Число пострадавших стремительно возросло

До 9 человек выросло количество раненых в Краматорске. Авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе города 15 января.
Главные тезисы
- Число раненых гражданского населения в Краматорске возросло до 9 человек, включая детей.
- Пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь и направлены на лечение в стационары города.
- Авиаудар повредил многоэтажный жилой дом и несколько других объектов в городе Краматорске.
Число пострадавших после авиаудара РФ по Краматорску увеличилось
Пострадавших в результате авиаудара среди гражданского населения девять человек, в том числе 2 детей, — говорится в сообщении горсовета.
По данным МВА, пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь и направлены на лечение в стационары города или с разрешения врачей домой.
Кроме того, в результате авиаудара, разрушено остекление окон 18 многоквартирных жилых домов, трех учебных заведений, одного учреждения культуры и инфраструктурного объекта.
В первые минуты после обстрела на помощь раненым пришли парамедики полиции и группа «Белый ангел».
Атака РФ на Краматорск
Российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Почти сразу стало известно о раненых.
Сначала сообщалось о трех раненых, в том числе 6-летняя девочка.
Позже количество раненых начало расти. До этого сообщалось о 8 раненых.
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