Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые

Российские военные в очередной раз обстреляли жилую застройку в Константиновке днем 22 февраля. В результате вражеской атаки погиб человек.
Главные тезисы
- В результате авиаудара РФ по Константиновке погибла женщина, несколько горожан получили травмы.
- Российские войска использовали авиабомбы ФАБ-250, приводя к серьезным разрушениям жилой застройки.
- Пострадали многоквартирные дома, линия газопровода, гаражные помещения и магазин.
Россия бомбила Константиновку: есть жертва
По данным правоохранителей, сегодня в 15.35 российская армия обстреляла Константиновку. оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Еще 2 горожанка и мужчина, по данным правоохранителей, получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга.
Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлен в больницу. В то же время в населенном пункте повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.
Заметим, что ранее сегодня Россия массированно атаковала Константиновку, сбросив сразу бросила 7 авиабомб. Это привело к значительным разрушениям и унесло жизни двух людей.
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