Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые

Прокуратура Донецкой области
Константиновка
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Российские военные в очередной раз обстреляли жилую застройку в Константиновке днем 22 февраля. В результате вражеской атаки погиб человек.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара РФ по Константиновке погибла женщина, несколько горожан получили травмы.
  • Российские войска использовали авиабомбы ФАБ-250, приводя к серьезным разрушениям жилой застройки.
  • Пострадали многоквартирные дома, линия газопровода, гаражные помещения и магазин.

Россия бомбила Константиновку: есть жертва

По данным правоохранителей, сегодня в 15.35 российская армия обстреляла Константиновку. оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В эпицентре поражения оказалась жилая застройка. В результате попадания одного из средств поражения по многоквартирному дому от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибла 69-летняя женщина.

Еще 2 горожанка и мужчина, по данным правоохранителей, получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлен в больницу. В то же время в населенном пункте повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.

Заметим, что ранее сегодня Россия массированно атаковала Константиновку, сбросив сразу бросила 7 авиабомб. Это привело к значительным разрушениям и унесло жизни двух людей.

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