Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые

Российские военные в очередной раз обстреляли жилую застройку в Константиновке днем 22 февраля. В результате вражеской атаки погиб человек.

Россия бомбила Константиновку: есть жертва

По данным правоохранителей, сегодня в 15.35 российская армия обстреляла Константиновку. оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В эпицентре поражения оказалась жилая застройка. В результате попадания одного из средств поражения по многоквартирному дому от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибла 69-летняя женщина. Поделиться

Еще 2 горожанка и мужчина, по данным правоохранителей, получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлен в больницу. В то же время в населенном пункте повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.