Российская авиация бомбила ФАБами Константиновку — есть погибший и раненые

Российская армия нанесла серию авиаударов по Константиновке в Донецкой области 19 февраля. В результате атаки пострадали семь человек, один человек погиб, повреждение жилой инфраструктуры.

Россия бомбила Константиновку: есть жертвы

По меньшей мере, 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода. Вадим Филашкин Руководитель Донецкой ОВА

Донецкая областная прокуратура отметила, что первые два авиаудара были нанесены около 08:50. В результате атаки ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Через семь минут россияне нанесли еще четыре удара, было попадание по частному сектору.

Из-за повторной атаки России две женщины в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга. Им оказана медицинская помощь, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Прокуратура предполагает, что враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 из УМПК (модуль планирования и коррекции). В Константиновке повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.

Константиновка после авиаудара РФ

Как сообщал начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, сегодня в 00:10 был зафиксирован еще один авиаудар по Константиновке. В результате авиаудара погибло гражданское лицо, еще один человек получил ранения. Есть информация о возможном нахождении под завалами человека, проводятся работы по деблокированию.