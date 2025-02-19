Российская авиация бомбила ФАБами Константиновку — есть погибший и раненые

Российская армия нанесла серию авиаударов по Константиновке в Донецкой области 19 февраля. В результате атаки пострадали семь человек, один человек погиб, повреждение жилой инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла серию авиаударов по Константиновке, в результате чего погиб один человек, а семь пострадали, включая тяжелые ранения.
- В результате авиаударов были повреждены 34 частных дома, административные здания, электросети и газопроводы, что привело к значительным разрушениям в городе.
- Прокуратура подтверждает использование российскими врагами шести авиабомб ФАБ-250 с УМПК, что спровоцировало серьезные последствия для Константиновки.
Россия бомбила Константиновку: есть жертвы
По меньшей мере, 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.
По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Донецкая областная прокуратура отметила, что первые два авиаудара были нанесены около 08:50. В результате атаки ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.
Через семь минут россияне нанесли еще четыре удара, было попадание по частному сектору.
Из-за повторной атаки России две женщины в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга. Им оказана медицинская помощь, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Прокуратура предполагает, что враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 из УМПК (модуль планирования и коррекции). В Константиновке повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.
Как сообщал начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, сегодня в 00:10 был зафиксирован еще один авиаудар по Константиновке. В результате авиаудара погибло гражданское лицо, еще один человек получил ранения. Есть информация о возможном нахождении под завалами человека, проводятся работы по деблокированию.
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