Російська авіація бомбила ФАБами Костянтинівку — є загиблий і поранені

Російська армія завдала серії авіаударів по Костянтинівці у Донецькій області 19 лютого. Внаслідок атаки постраждали семеро осіб, одна людина загинула, є пошкодження житлової інфраструктури.

Росія бомбила Костянтинівку: є жертви

Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці.

За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони. Вадим Філашкін Керівник Донецької ОВА

Донецька обласна прокуратура зазначила, що перші два авіаудари було нанесено близько 08:50. Внаслідок атаки поранення отримали троє жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.

Через сім хвилин росіяни завдали ще чотири удари, було влучання по приватному сектору.

Через повторну атаку Росії дві жінки віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Прокуратура припускає, що ворог використав шість авіабомб ФАБ-250 з УМПК (модуль планерування і корекції). У Костянтинівці пошкоджено чотири багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автомобілі.

Костянтинівка після авіаудару РФ

Як повідомляв начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, сьогодні о 00:10 був зафіксований ще один авіаудар по Костянтинівці. Унаслідок авіаудару загинула цивільна особа, ще одна людина отримала поранення. Є інформація щодо можливого перебування під завалами людини, проводяться роботи з деблокування.