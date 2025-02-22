Росія вдруге за добу завдала авіаудару по Костянтинівці — є загибла та поранені

Російські військові вчергове обстріляли житлову забудову у Костянтинівці вдень 22 лютого. В результаті ворожої атаки загинула людина.
Головні тези:
- Російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці, що призвело до загибелі однієї людини та поранення кількох містян.
- Окупанти використовували під час атаки авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК, що призвело до серйозних наслідків для мирного населення.
- Після авіаударів у Костянтинівці постраждалі пошкоджені багатоквартирні будинки, лінія газопроводу, гаражні приміщення та магазин.
Росія бомбила Костянтинівку: є жертва
За даними правоохоронців, сьогодні о 15:35 російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.
Ще 2 містянок і чоловік, за даними правоохоронців, отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку.
Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Водночас у населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.
Зауважимо, що раніше сьогодні Росія масовано атакувала Костянтинівку скинувши відразу кинула 7 авіабомб. Це спричинило значні руйнування та забрало життя двох людей.
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