Росія вдруге за добу завдала авіаудару по Костянтинівці — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдруге за добу завдала авіаудару по Костянтинівці — є загибла та поранені

Прокуратура Донецької області
Костянтинівка
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Російські військові вчергове обстріляли житлову забудову у Костянтинівці вдень 22 лютого. В результаті ворожої атаки загинула людина.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці, що призвело до загибелі однієї людини та поранення кількох містян.
  • Окупанти використовували під час атаки авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК, що призвело до серйозних наслідків для мирного населення.
  • Після авіаударів у Костянтинівці постраждалі пошкоджені багатоквартирні будинки, лінія газопроводу, гаражні приміщення та магазин.

Росія бомбила Костянтинівку: є жертва

За даними правоохоронців, сьогодні о 15:35 російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

В епіцентрі ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка.

Ще 2 містянок і чоловік, за даними правоохоронців, отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Водночас у населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.

Зауважимо, що раніше сьогодні Росія масовано атакувала Костянтинівку скинувши відразу кинула 7 авіабомб. Це спричинило значні руйнування та забрало життя двох людей.

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