Росія атакувала КАБами Костянтинівку й вбила цивільного

21 лютого російські загарбники скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, та ще двоє людей отримали поранення.

Атака РФ на Костянтинівку — що відомо про наслідки

Про ситуацію в регіоні розповіли очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За словами глави ОДА, вранці російські окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення.

Окрім того, наголошується, що під час удару було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

21 лютого 2025 року, о 10:35, російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Костянтинівці, попередньо використавши "ФАБ-250" з УМПК. Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Поширити

Також вказано, що жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.