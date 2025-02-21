Росія атакувала КАБами Костянтинівку й вбила цивільного

21 лютого російські загарбники скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, та ще двоє людей отримали поранення.
Головні тези:
- Внаслідок атаки було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.
- Місцева влада заявила про надання медичної допомоги та доставлення потерпілих до лікарні.
Атака РФ на Костянтинівку — що відомо про наслідки
Про ситуацію в регіоні розповіли очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та пресслужба Донецької обласної прокуратури.
За словами глави ОДА, вранці російські окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення.
Окрім того, наголошується, що під час удару було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.
Також вказано, що жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.
Місцева влада наголошує, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.
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