Росія атакувала КАБами Костянтинівку й вбила цивільного
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала КАБами Костянтинівку й вбила цивільного

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Атака РФ на Костянтинівку - що відомо про наслідки
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21 лютого російські загарбники скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, та ще двоє людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.
  • Місцева влада заявила про надання медичної допомоги та доставлення потерпілих до лікарні.

Атака РФ на Костянтинівку — що відомо про наслідки

Про ситуацію в регіоні розповіли очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За словами глави ОДА, вранці російські окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення.

Окрім того, наголошується, що під час удару було пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

21 лютого 2025 року, о 10:35, російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Костянтинівці, попередньо використавши "ФАБ-250" з УМПК. Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці.

Також вказано, що жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.

Місцева влада наголошує, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

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