Россия атаковала КАБами Константиновку и убила гражданского

21 февраля российские захватчики сбросили три управляемых авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Согласно последним данным, погиб мужчина, и еще два человека получили ранения.
Главные тезисы
- В результате атаки были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.
- Местные власти заявили о предоставлении медицинской помощи пострадавшим.
Атака РФ на Константиновку — что известно о последствиях
О ситуации в регионе рассказали глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
По словам главы ОВА, утром российские оккупанты сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения.
Кроме того, указано, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.
Также указано, что женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 лет получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию.
Местные власти подчеркивают, что пострадавшим оказана медицинская помощь и они доставлены в больницу.
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