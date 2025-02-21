Россия атаковала КАБами Константиновку и убила гражданского

21 февраля российские захватчики сбросили три управляемых авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Согласно последним данным, погиб мужчина, и еще два человека получили ранения.

Атака РФ на Константиновку — что известно о последствиях

О ситуации в регионе рассказали глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По словам главы ОВА, утром российские оккупанты сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения.

Кроме того, указано, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

21 февраля 2025 года, в 10:35, российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Константиновке, предварительно использовав "ФАБ-250" из УМПК. Средства поражения попали в один из районов населенного пункта. В результате атаки 40-летний горожанин погиб на месте. Поделиться

Также указано, что женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 лет получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию.