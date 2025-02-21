Россия атаковала КАБами Константиновку и убила гражданского
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала КАБами Константиновку и убила гражданского

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Атака РФ на Константиновку – что известно о последствиях
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21 февраля российские захватчики сбросили три управляемых авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Согласно последним данным, погиб мужчина, и еще два человека получили ранения.

Главные тезисы

  • В результате атаки были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.
  • Местные власти заявили о предоставлении медицинской помощи пострадавшим.

Атака РФ на Константиновку — что известно о последствиях

О ситуации в регионе рассказали глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По словам главы ОВА, утром российские оккупанты сбросили на город 3 авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения.

Кроме того, указано, что во время удара были повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

21 февраля 2025 года, в 10:35, российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Константиновке, предварительно использовав "ФАБ-250" из УМПК. Средства поражения попали в один из районов населенного пункта. В результате атаки 40-летний горожанин погиб на месте.

Также указано, что женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 лет получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию.

Местные власти подчеркивают, что пострадавшим оказана медицинская помощь и они доставлены в больницу.

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