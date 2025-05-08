Росія бомбила Костянтинівку — понад 10 людей отримали поранення

Російські війська завдали авіаційного удару по багатоповерховому житловому будинку в місті Костянтинівка Донецької області — поранення дістали щонайменше 12 цивільних, одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами.

Росія бомбила Костянтинівку: є поранені

Загарбники вдарили по місту о 22:50 7 травня. Використали авіаційну бомбу «ФАБ-250» із модулем планерування та корекції. Влучання відбулося в багатоквартирний будинок.

Унаслідок авіаудару 47-річна жінка та троє чоловіків віком 46, 47 та 74 роки дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження.

Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років зазнали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надана медична допомога.

Одна містянка, імовірно, перебуває під завалами.

Костянтинівка після авіаудару РФ

Ворожим ударом у місті пошкоджені три багатоквартирні будинки й магазин.