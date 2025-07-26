Росія тероризує Харків і Сумщину новими боєприпасами УМПБ-5 — що про них відомо

Окупанти РФ два місяці використовують для ударів по Україні новий УМПБ-5, який має більші дальність і потужність у порівнянні з УМПБ Д-30, зокрема по Харкову ним били два дні поспіль — 24 і 25 липня.

Росія тероризує Харків і Сумщину новими бомбами УМПБ-5

Про це заявив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.

УМПБ-5 — новий боєприпас, який росіяни почали використовувати близько двох місяців тому. Перше застосування в Україні фіксувалося на території Сумської області. У Харкові вперше — 24 липня. Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 км. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 км.

За його словами, новий міжвидовий плануючий боєприпас є більш потужним.

За попередніми даними, його бойова частина становить 250 кг. В УМПБ Д-30 бойова частина становить 100 кілограмів. Крім того, використовується зовсім інший метал для корпуса, і виявлені уламки показують, що товщина корпуса більша. Поширити

Як повідомлялося, війська РФ близько 11:30 25 липня вдарили двома КАБами по Індустріальному району Харкова. Одна з бомб улучила в обласну туберкульозну лікарню №3, де перебували пацієнти та персонал. Загалом постраждали 17 людей.

Удень 24 липня дві керовані авіабомби влучили у Шевченківському районі Харкова, виникли пожежі у двох виробничо-складських будівлях, також горіли автомобілі. Постраждали 43 людини. Були пошкоджені 20 багатоквартирних будинків та електропідстанція.

Пуски бомб здійснювалися літаками Су-34 з території Бєлгородської області РФ.