Росія тероризує Харків і Сумщину новими боєприпасами УМПБ-5 — що про них відомо

Окупанти РФ два місяці використовують для ударів по Україні новий УМПБ-5, який має більші дальність і потужність у порівнянні з УМПБ Д-30, зокрема по Харкову ним били два дні поспіль — 24 і 25 липня.
Головні тези:
- Окупанти РФ використовують новий УМПБ-5 для атак на Україну, що має більшу дальність і потужність порівняно з УМПБ Д-30.
- Характеристики УМПБ-5 поки що не повністю відомі, проте відомо, що бойова частина цього боєприпасу становить 250 кг, порівняно з 100 кг бойової частини УМПБ Д-30.
Росія тероризує Харків і Сумщину новими бомбами УМПБ-5
Про це заявив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.
УМПБ-5 — новий боєприпас, який росіяни почали використовувати близько двох місяців тому. Перше застосування в Україні фіксувалося на території Сумської області. У Харкові вперше — 24 липня. Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 км. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 км.
За його словами, новий міжвидовий плануючий боєприпас є більш потужним.
Як повідомлялося, війська РФ близько 11:30 25 липня вдарили двома КАБами по Індустріальному району Харкова. Одна з бомб улучила в обласну туберкульозну лікарню №3, де перебували пацієнти та персонал. Загалом постраждали 17 людей.
Удень 24 липня дві керовані авіабомби влучили у Шевченківському районі Харкова, виникли пожежі у двох виробничо-складських будівлях, також горіли автомобілі. Постраждали 43 людини. Були пошкоджені 20 багатоквартирних будинків та електропідстанція.
Пуски бомб здійснювалися літаками Су-34 з території Бєлгородської області РФ.
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