Россия атаковала шахедами Харьков — среди погибших есть дети

В Харькове количество жертв утренней дроновой атаки РФ возросло до пяти человек. Среди них — дети 1,5 и 16 лет.

Россия убила 5 человек в Харькове

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Уже пятеро погибших на месте утреннего утреннего удара врага по Харькову.

По словам Терехова, под завалами все еще могут находиться люди, их количество уточняется.

Харьков после атаки РФ

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 человек получили травмы разной степени тяжести.

5 человек в настоящее время считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно люди могут находиться под завалами.

Глава ОВА уточнил, что четвертой жертвой российской атаки стал 16-летний мальчик. Также погибла девочка, которой исполнилось 1,5 года.

Враг попал 4 БпЛА типа «Герань-2» в 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и оползней. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Также, по словам начальника ОВА, было зафиксировано попадание в землю двух враждебных БПЛА типа «Герань-2» тоже в Индустриальном районе.