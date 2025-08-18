Россия атаковала шахедами Харьков — среди погибших есть дети

В Харькове количество жертв утренней дроновой атаки РФ возросло до пяти человек. Среди них — дети 1,5 и 16 лет.
Главные тезисы
- Пятеро человек, включая детей 1,5 и 16 лет, погибли в результате российской атаки дронами в Харькове.
- Утренний удар вызвал пожары, разрушение жилых домов, повреждения автомобилей.
- 18 человек получили ранения различной степени тяжести, а 5 считаются пропавшими после атаки в Индустриальном районе Харькова.
Россия убила 5 человек в Харькове
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Уже пятеро погибших на месте утреннего утреннего удара врага по Харькову.
По словам Терехова, под завалами все еще могут находиться люди, их количество уточняется.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 человек получили травмы разной степени тяжести.
5 человек в настоящее время считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно люди могут находиться под завалами.
Глава ОВА уточнил, что четвертой жертвой российской атаки стал 16-летний мальчик. Также погибла девочка, которой исполнилось 1,5 года.
Также, по словам начальника ОВА, было зафиксировано попадание в землю двух враждебных БПЛА типа «Герань-2» тоже в Индустриальном районе.
