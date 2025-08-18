Россия атаковала шахедами Харьков — среди погибших есть дети
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала шахедами Харьков — среди погибших есть дети

Игорь Терехов
Харьков
Read in English
Читати українською

В Харькове количество жертв утренней дроновой атаки РФ возросло до пяти человек. Среди них — дети 1,5 и 16 лет.

Главные тезисы

  • Пятеро человек, включая детей 1,5 и 16 лет, погибли в результате российской атаки дронами в Харькове.
  • Утренний удар вызвал пожары, разрушение жилых домов, повреждения автомобилей.
  • 18 человек получили ранения различной степени тяжести, а 5 считаются пропавшими после атаки в Индустриальном районе Харькова.

Россия убила 5 человек в Харькове

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Уже пятеро погибших на месте утреннего утреннего удара врага по Харькову.

По словам Терехова, под завалами все еще могут находиться люди, их количество уточняется.

Харьков после атаки РФ

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 человек получили травмы разной степени тяжести.

5 человек в настоящее время считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно люди могут находиться под завалами.

Харьков после атаки РФ

Глава ОВА уточнил, что четвертой жертвой российской атаки стал 16-летний мальчик. Также погибла девочка, которой исполнилось 1,5 года.

Враг попал 4 БпЛА типа «Герань-2» в 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и оползней. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Также, по словам начальника ОВА, было зафиксировано попадание в землю двух враждебных БПЛА типа «Герань-2» тоже в Индустриальном районе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Утренняя атака дронов РФ на Харьков — почти 70 человек получили ранения
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Харьков — какие последствия
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россия продолжает терроризировать Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия терроризирует Харьков и Сумщину новыми боеприпасами УМПБ-5 — что о них известно
УМПБ-5

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?