Росія атакувала шахедами Харків — серед загиблих є діти

У Харкові кількість жертв ранкової дронової атаки РФ зросла до п’ятьох людей. Серед них — діти 1,5 і 16 років.
Головні тези:
- Російська атака у Харкові призвела до загибелі п'ятеро людей, серед яких є діти віком 1,5 та 16 років.
- За словами міського голови Харкова, під завалами внаслідок атаки можуть перебувати ще люди, їхня кількість уточнюється.
- Було зафіксовано влучання в будинок 4 ворожих БпЛА типу «Герань-2».
Росія вбила 5 людей у Харкові
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вже пʼятеро загиблих на місці вранішнього ранкового удару ворога по Харкову.
За словами Терехова, під завалами все ще можуть перебувати люди, їхня кількість уточнюється.
Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 18 людей — отримали травми різного ступеня тяжкості.
5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами.
Очільник ОВА уточнив, що четвертою жертвою російської атаки став 16-річний хлопчик. Також загинула дівчинка, якій виповнилося 1,5 року.
Також, за словами начальника ОВА, було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2» теж в Індустріальному районі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-