Росія атакувала шахедами Харків — серед загиблих є діти
Україна
Дата публікації

Росія атакувала шахедами Харків — серед загиблих є діти

Ігор Терехов
Харків
У Харкові кількість жертв ранкової дронової атаки РФ зросла до п’ятьох людей. Серед них — діти 1,5 і 16 років.

Головні тези:

  • Російська атака у Харкові призвела до загибелі п'ятеро людей, серед яких є діти віком 1,5 та 16 років.
  • За словами міського голови Харкова, під завалами внаслідок атаки можуть перебувати ще люди, їхня кількість уточнюється.
  • Було зафіксовано влучання в будинок 4 ворожих БпЛА типу «Герань-2».

Росія вбила 5 людей у Харкові

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вже пʼятеро загиблих на місці вранішнього ранкового удару ворога по Харкову.

За словами Терехова, під завалами все ще можуть перебувати люди, їхня кількість уточнюється.

Харків після атаки РФ

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 18 людей — отримали травми різного ступеня тяжкості.

5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами.

Харків після атаки РФ

Очільник ОВА уточнив, що четвертою жертвою російської атаки став 16-річний хлопчик. Також загинула дівчинка, якій виповнилося 1,5 року.

Ворог поцілив 4 БпЛА типу «Герань-2» в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Також, за словами начальника ОВА, було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2» теж в Індустріальному районі.

Росія продовжує тероризувати Харків
