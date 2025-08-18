Росія вранці цілеспрямовано ударила 5 шахедами по багатоповерхівці у Харкові — відео

Росія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Харкові. П’ять дронів атакували мирних мешканців.
Головні тези:
- Російські дрони навмисно вдарили по житловому будинку в Харкові, призвівши до смерті семеро людей та численних поранених.
- Президент України Володимир Зеленський осудив удар Росії та підкреслив тяжкість наслідків для мирного населення, зокрема для дітей.
Росія навмисно поцілила у багатоповерхівку дронами
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Він опублікував відео, на якому видно момент цілеспрямованого удару російських "шахедів" по житловому будинку.
За словами Терехова, п’ять дронів заходили на будинок з різних боків і били саме по мирних мешканцях, які спали близько п’ятої ранку.
Наразі відомо про 7 загиблих внаслідок атаки РФ та 20 поранених.
18 серпня у Харкові оголошено Днем трауру.
Президент України Володимир Зеленський назвав удар Росії по Харкову “свідомим вбивством росіянами людей і дітей.
Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.
