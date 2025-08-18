Росія вранці цілеспрямовано ударила 5 шахедами по багатоповерхівці у Харкові — відео

Росія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Харкові. П’ять дронів атакували мирних мешканців.

Росія навмисно поцілила у багатоповерхівку дронами

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Він опублікував відео, на якому видно момент цілеспрямованого удару російських "шахедів" по житловому будинку.

За словами Терехова, п’ять дронів заходили на будинок з різних боків і били саме по мирних мешканцях, які спали близько п’ятої ранку.

Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання. Ігор Терехов Мер Харкова

Наразі відомо про 7 загиблих внаслідок атаки РФ та 20 поранених.

У мережі припускають, що загинула ціла родина: бабуся, батько, мати та двоє дітей — 1,5 річна дівчинка та 16-річний хлопчик.

18 серпня у Харкові оголошено Днем трауру.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар Росії по Харкову “свідомим вбивством росіянами людей і дітей.