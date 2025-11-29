Росія почала зв'язувати шахеди радіомережею під час ударів по Україні
Росія почала зв'язувати шахеди радіомережею під час ударів по Україні

шахеди
Джерело:  online.ua

На безпілотники "Шахед" та "Гербера" встановлюють радіомодеми, завдяки чому створюється мережа між ними, що ускладнює боротьбу. Ці модеми працюють на різних частотах.

Головні тези:

  • Росія застосовує радіомодеми для зв'язку та розвідки під час ударів по Україні, ускладнюючи боротьбу.
  • Ворожа радіомережа дозволяє передавати інформацію в реальному часі до Росії та керувати дронами онлайн.

Шахеди збирають розвіддані під час ударів по Україні

Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Погані новини. Противник не обмежився одним китайським модемом діапазону 1300-1500 МГц, а почав застосовувати радіомодеми інших діапазонів. Ось перші трофеї в декількох Шахедах. Модем іншого виробника і діапазон частот 3200-3400 МГц. Крім цього, в ефірі зафіксовано роботу аналогічних модемів діапазону 2700-2900 МГц. Додаю можливі діапазони частот, які роблять виробники в Китаї. Як бачите, наша радіовійна тільки починається.

За словами "Флеша", дані з такої мережі передаються зразу в Росію, а придушити її роботу складно, оскільки це ціла павутина.

Таким чином ворог отримує розвідувальну інформацію, а дронами можна керувати в режимі онлайн.

