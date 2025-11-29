Росія почала зв'язувати шахеди радіомережею під час ударів по Україні

На безпілотники "Шахед" та "Гербера" встановлюють радіомодеми, завдяки чому створюється мережа між ними, що ускладнює боротьбу. Ці модеми працюють на різних частотах.

Шахеди збирають розвіддані під час ударів по Україні

Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Погані новини. Противник не обмежився одним китайським модемом діапазону 1300-1500 МГц, а почав застосовувати радіомодеми інших діапазонів. Ось перші трофеї в декількох Шахедах. Модем іншого виробника і діапазон частот 3200-3400 МГц. Крім цього, в ефірі зафіксовано роботу аналогічних модемів діапазону 2700-2900 МГц. Додаю можливі діапазони частот, які роблять виробники в Китаї. Як бачите, наша радіовійна тільки починається.

За словами "Флеша", дані з такої мережі передаються зразу в Росію, а придушити її роботу складно, оскільки це ціла павутина.