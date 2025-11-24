Росія вночі атакувала Харків дронами "Герань-2" — є загиблі та багато поранених

Під час масованої атаки російських безпілотників на Харків ввечері 23 листопада зафіксовано, за попередньою інформацією,16 ударів, у тому числі влучання по приватних будинках.
Головні тези:
- Під час масованої атаки російських безпілотників на Харків було зафіксовано 16 ударів, в результаті чого загинули 4 людини та багато отримали поранення.
- Унаслідок обстрілів Харкова серед жертв є дорослі та діти, з яких двоє є неповнолітніми.
- Напад армії РФ призвів до руйнування приватних будинків та значних матеріальних збитків в місті.
Росія вбила у Харкові 4 людини
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовано влучання по приватних домоволодіннях, зруйновано будинки.
За словами посадовця, на місцях влучань працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.
Невдовзі він уточнив, що ворог завдав ударів по Шевченківському і Салтівському районах Харкова.
Внаслідок обстрілів четверо людей загинули; постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.
У м. Харків загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик.
