Россия ночью атаковала Харьков дронами "Герань-2" — есть погибшие и много раненых

Во время массированной атаки российских беспилотников на Харьков вечером 23 ноября зафиксировано, по предварительной информации, 16 ударов, в том числе попадания по частным домам.
Главные тезисы
- В результате ночной атаки российских дронов на Харьков погибли 4 человека, среди раненых - взрослые и дети.
- Атака спровоцировала разрушение частных домов и значительный материальный ущерб.
- Официальные лица сообщили о 16 ударах беспилотников по городу, активизированы службы экстренной помощи и спасания.
Россия убила в Харькове 4 человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Зафиксировано попадание по частным домовладениям, разрушены дома.
По словам чиновника, на местах попаданий работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.
Вскоре он уточнил, что враг нанес удары по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова.
В результате обстрелов четыре человека погибли; пострадали 14 человек, среди них двое детей.
В Харькове погибли женщины 27, 41 и 69 лет и 55-летний мужчина, пострадали 13 человек, в том числе 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.
