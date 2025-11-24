Россия ночью атаковала Харьков дронами "Герань-2" — есть погибшие и много раненых

Во время массированной атаки российских беспилотников на Харьков вечером 23 ноября зафиксировано, по предварительной информации, 16 ударов, в том числе попадания по частным домам.

Россия убила в Харькове 4 человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Армия РФ атаковала мирный город БпЛА типа "Герань-2". По предварительной информации, всего оккупанты нанесли 16 ударов. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

Зафиксировано попадание по частным домовладениям, разрушены дома.

По словам чиновника, на местах попаданий работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

Делаем подомовой обход, поскольку разрушения достаточно значительны. Главное — убедиться, что под завалами нет людей. Поделиться

Вскоре он уточнил, что враг нанес удары по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова.

Харьков после атаки РФ

В результате обстрелов четыре человека погибли; пострадали 14 человек, среди них двое детей.