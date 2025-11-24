Россия ночью атаковала Харьков дронами "Герань-2" — есть погибшие и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Харьков дронами "Герань-2" — есть погибшие и много раненых

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Во время массированной атаки российских беспилотников на Харьков вечером 23 ноября зафиксировано, по предварительной информации, 16 ударов, в том числе попадания по частным домам.

Главные тезисы

  • В результате ночной атаки российских дронов на Харьков погибли 4 человека, среди раненых - взрослые и дети.
  • Атака спровоцировала разрушение частных домов и значительный материальный ущерб.
  • Официальные лица сообщили о 16 ударах беспилотников по городу, активизированы службы экстренной помощи и спасания.

Россия убила в Харькове 4 человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Армия РФ атаковала мирный город БпЛА типа "Герань-2". По предварительной информации, всего оккупанты нанесли 16 ударов.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Зафиксировано попадание по частным домовладениям, разрушены дома.

По словам чиновника, на местах попаданий работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

Делаем подомовой обход, поскольку разрушения достаточно значительны. Главное — убедиться, что под завалами нет людей.

Вскоре он уточнил, что враг нанес удары по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова.

Харьков после атаки РФ

В результате обстрелов четыре человека погибли; пострадали 14 человек, среди них двое детей.

В Харькове погибли женщины 27, 41 и 69 лет и 55-летний мужчина, пострадали 13 человек, в том числе 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Россияне продолжают убивать гражданских в Украине

