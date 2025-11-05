Российские войска атаковали дронами Богодухов в Харьковской области — есть пострадавшие
Украина
Дата публикации

Российские войска атаковали дронами Богодухов в Харьковской области — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дроны
В городе Богодухов Харьковской области в результате российской дроновой атаки вечером 5 ноября пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты использовали дроны для атаки на город Богодухов в Харьковской области.
  • Четыре человека, включая 10-летнего ребенка, пострадали в результате атаки, вызвавшей пожар в складском здании.
  • Событие вызвало шок среди жителей и требует немедленной реакции со стороны правоохранительных органов и государственных служб.

Россия атаковала дронами Богодухов

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Две женщины, 33 и 53 лет, и 10-летняя девушка испытали острый шок из-за российского попадания по Богодухову, еще один 43-летний мужчина получил взрывную травму, сообщил уточненные данные руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Раненого госпитализировали.

В результате попадания БпЛА в складское здание, где хранились зерновые культуры, вспыхнул пожар. На месте работают подразделения ГСЧС.

