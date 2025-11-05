Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі

У місті Богодухів Харківської області внаслідок російської дронової атаки увечері 5 листопада постраждали четверо людей, зокрема 10-річна дитина.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували місто Богодухів на Харківщині за допомогою дронів, що спричинило постраждалі у жителях міста і спричинило пожежі в складській будівлі.
- Серед постраждалих були дві жінки у віці 33 і 53 років, десятирічна дівчинка та чоловік у віці 43 років, який отримав вибухову травму.
- Подія спричинила гострий шок серед мешканців і вимагає негайного реагування правоохоронних органів та державних служб.
Росія атакувала дронами Богодухів
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Двоє жінок, 33 і 53 років, і 10-річна дівчина зазнали гострого шоку через російське влучання по Богодухову, ще один 43-річний чоловік дістав вибухову травму, повідомив уточнені дані керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пораненого ушпиталили.
Внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС.
