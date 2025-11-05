Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі

Росія атакувала дронами Богодухів

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Двоє жінок, 33 і 53 років, і 10-річна дівчина зазнали гострого шоку через російське влучання по Богодухову, ще один 43-річний чоловік дістав вибухову травму, повідомив уточнені дані керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пораненого ушпиталили.

Внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС.