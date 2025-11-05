Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахед
Read in English

У місті Богодухів Харківської області внаслідок російської дронової атаки увечері 5 листопада постраждали четверо людей, зокрема 10-річна дитина.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували місто Богодухів на Харківщині за допомогою дронів, що спричинило постраждалі у жителях міста і спричинило пожежі в складській будівлі.
  • Серед постраждалих були дві жінки у віці 33 і 53 років, десятирічна дівчинка та чоловік у віці 43 років, який отримав вибухову травму.
  • Подія спричинила гострий шок серед мешканців і вимагає негайного реагування правоохоронних органів та державних служб.

Росія атакувала дронами Богодухів

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Двоє жінок, 33 і 53 років, і 10-річна дівчина зазнали гострого шоку через російське влучання по Богодухову, ще один 43-річний чоловік дістав вибухову травму, повідомив уточнені дані керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пораненого ушпиталили.

Внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС.

