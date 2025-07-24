Авіаудар Росії по Харкову — кількість постраждалих стрімко зростає

Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову вранці 24 липня кількість постраждалих зросла до більш як 30 людей. Серед них - 10-річна дівчинка.

Росія бомбила Харків: понад 30 постраждалих

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих в Харкові є 10-річна дівчинка, яка внаслідок ворожих ударів отримала гостру реакцію на стрес.

Харків після авіаудару РФ

Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Тим часом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар завдано керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Попередньо — 22 постраждалих.

Влучання зафіксовані по швейному підприємству та поруч із житловим будинком.

Уламки авіабомби після удару РФ по Харкову

О 13.09 Терехов уточнив, що кількість постраждалих від російського авіаудару зросла до 33 осіб.