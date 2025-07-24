Авіаудар Росії по Харкову — кількість постраждалих стрімко зростає
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар Росії по Харкову — кількість постраждалих стрімко зростає

Ігор Терехов
Харків
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Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову вранці 24 липня кількість постраждалих зросла до більш як 30 людей. Серед них - 10-річна дівчинка.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару Росії по Харкову кількість постраждалих зросла до більш як 30 людей, серед них - 10-річна дівчинка.
  • Медичний персонал надає усю необхідну допомогу постраждалим, рятувальна операція триває.
  • Місцеві чиновники повідомляють про влучання керованих авіабомб по Шевченківському району Харкова, що призвело до збільшення кількості постраждалих до 33 осіб.

Росія бомбила Харків: понад 30 постраждалих

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих в Харкові є 10-річна дівчинка, яка внаслідок ворожих ударів отримала гостру реакцію на стрес.

Харків після авіаудару РФ

Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Тим часом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар завдано керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Попередньо — 22 постраждалих.

Влучання зафіксовані по швейному підприємству та поруч із житловим будинком.

Уламки авіабомби після удару РФ по Харкову

О 13.09 Терехов уточнив, що кількість постраждалих від російського авіаудару зросла до 33 осіб.

Попередньо, РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами масою 250 кілограмів, повідомив очільник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров.

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