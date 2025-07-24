Авіаудар Росії по Харкову — кількість постраждалих стрімко зростає

Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову вранці 24 липня кількість постраждалих зросла до більш як 30 людей. Серед них - 10-річна дівчинка.
Головні тези:
- У результаті авіаудару Росії по Харкову кількість постраждалих зросла до більш як 30 людей, серед них - 10-річна дівчинка.
- Медичний персонал надає усю необхідну допомогу постраждалим, рятувальна операція триває.
- Місцеві чиновники повідомляють про влучання керованих авіабомб по Шевченківському району Харкова, що призвело до збільшення кількості постраждалих до 33 осіб.
Росія бомбила Харків: понад 30 постраждалих
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих в Харкові є 10-річна дівчинка, яка внаслідок ворожих ударів отримала гостру реакцію на стрес.
Тим часом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар завдано керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Попередньо — 22 постраждалих.
Влучання зафіксовані по швейному підприємству та поруч із житловим будинком.
О 13.09 Терехов уточнив, що кількість постраждалих від російського авіаудару зросла до 33 осіб.
Попередньо, РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами масою 250 кілограмів, повідомив очільник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров.
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