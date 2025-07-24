Авиаудар России по Харькову — количество пострадавших стремительно растет

В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову утром 24 июля количество пострадавших возросло до более чем 30 человек. Среди них – 10-летняя девочка.

Россия бомбила Харьков: более 30 пострадавших

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

Харьков после авиаудара РФ

Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Тем временем мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. Предварительно — 22 пострадавших.

Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

Обломки авиабомбы после удара РФ по Харькову

В 13:09 Терехов уточнил, что количество пострадавших от российского авиаудара возросло до 33 человек.