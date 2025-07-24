Авиаудар России по Харькову — количество пострадавших стремительно растет

В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову утром 24 июля количество пострадавших возросло до более чем 30 человек. Среди них – 10-летняя девочка.
Главные тезисы
- Российский авиаудар управляемыми бомбами по Харькову вызвал увеличение числа пострадавших до более чем 30 человек, включая детского возраста.
- Медицинский персонал активно оказывает необходимую помощь пострадавшим, продолжается спасательная операция.
- Локальные чиновники сообщили о попадании авиабомб по Шевченковскому району Харькова, приведшем к увеличению числа пострадавших.
Россия бомбила Харьков: более 30 пострадавших
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.
Тем временем мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. Предварительно — 22 пострадавших.
Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.
В 13:09 Терехов уточнил, что количество пострадавших от российского авиаудара возросло до 33 человек.
Предварительно РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами массой 250 килограммов, сообщил глава Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.
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