Авиаудар России по Харькову — количество пострадавших стремительно растет
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар России по Харькову — количество пострадавших стремительно растет

Игорь Терехов
Харьков
Read in English
Читати українською

В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову утром 24 июля количество пострадавших возросло до более чем 30 человек. Среди них – 10-летняя девочка.

Главные тезисы

  • Российский авиаудар управляемыми бомбами по Харькову вызвал увеличение числа пострадавших до более чем 30 человек, включая детского возраста.
  • Медицинский персонал активно оказывает необходимую помощь пострадавшим, продолжается спасательная операция.
  • Локальные чиновники сообщили о попадании авиабомб по Шевченковскому району Харькова, приведшем к увеличению числа пострадавших.

Россия бомбила Харьков: более 30 пострадавших

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

Харьков после авиаудара РФ

Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Тем временем мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. Предварительно — 22 пострадавших.

Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

Обломки авиабомбы после удара РФ по Харькову

В 13:09 Терехов уточнил, что количество пострадавших от российского авиаудара возросло до 33 человек.

Предварительно РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами массой 250 килограммов, сообщил глава Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России по Харькову — спасатели ищут под завалами предприятия 6 работников
Харьковская областная прокуратура
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударили КАБами по Харькову — пострадали гражданские
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака РФ на Харьков - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила многоэтажку и предприятие в Харькове — есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?