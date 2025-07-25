Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок авіаційного удару російських військ по Харкову зросла до 14 осіб, серед них — 12-річна дівчинка. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Головні тези:
- Кількість постраждалих унаслідок авіаудару РФ по Харкову зросла до 14 осіб, включаючи 12-річну дівчинку.
- Унаслідок ворожого удару частково постраждала триповерхова будівля медичного закладу та приватний будинок, а також два автомобілі.
- Рятувальники вже врятували 4 людей з пошкодженої будівлі, а місцезнаходження ще 2 осіб встановлюється.
У Харкові вже 14 поранених після авіаудару РФ
За даними ДСНС, унаслідок ворожого удару частково зруйновані третій поверх і перекриття триповерхової будівлі медичного закладу.
Загорівся також утеплювач, рятувальники вогонь уже загасили.
Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцезнаходження 2 людей, каже начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу частково зруйновано третій поверх і дах будівлі, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі.
Аварійно-рятувальна операція триває. На місці чергують бригади екстреної допомоги. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
Нагадаємо, близько 11:30 25 липня російська авіація скинула керовані авіабомби на Індустріальний район Харкова, влучивши в будівлю медзакладу.
На місці обстрілу не вдається налагодити звʼязок із трьома людьми, які мали бути в медзакладі. Вони можуть перебувати під завалами.
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