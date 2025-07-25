Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Число пострадавших в результате авиационного удара российских войск по Харькову возросло до 14 человек, среди них — 12-летняя девочка. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову достигло 14 человек, включая 12-летнюю девочку.
  • Среди разрушений от военной атаки - медицинское учреждение, частный дом и два автомобиля.

В Харькове уже 14 раненых после авиаудара РФ

По данным ГСЧС, в результате вражеского удара частично разрушены третий этаж и перекрытие трехэтажного здания медицинского учреждения.

Загорелся также утеплитель, спасатели огонь уже потушили.

Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек, говорит начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Харьков после авиаудара РФ

Напомним, около 11:30 25 июля российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Индустриальный район Харькова, попав в здание медучреждения.

Была информация о 12 пострадавших, из них четыре госпитализированы.

На месте обстрела не удается наладить связь с тремя людьми, которые должны быть в медучреждении. Они могут находиться под завалами.

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