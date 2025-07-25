Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате авиационного удара российских войск по Харькову возросло до 14 человек, среди них — 12-летняя девочка. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову достигло 14 человек, включая 12-летнюю девочку.
- Среди разрушений от военной атаки - медицинское учреждение, частный дом и два автомобиля.
В Харькове уже 14 раненых после авиаудара РФ
По данным ГСЧС, в результате вражеского удара частично разрушены третий этаж и перекрытие трехэтажного здания медицинского учреждения.
Загорелся также утеплитель, спасатели огонь уже потушили.
Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек, говорит начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.
Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Напомним, около 11:30 25 июля российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Индустриальный район Харькова, попав в здание медучреждения.
На месте обстрела не удается наладить связь с тремя людьми, которые должны быть в медучреждении. Они могут находиться под завалами.
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