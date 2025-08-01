Росія завдала удару дроном "Молния" по Харкову — є постраждалі

Російські окупанти ввечері 1 серпня ударили по Харкову дроном "Молния". Станом на 22.00 відомо про 10 постраждалих, серед них є троє дітей.

Росія атакувала Харків дроном "Молния": є постраждалі

Про це о 20.57 повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворожий БпЛА типу «молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. На жаль, постраждала одна людина. Ігор Терехов Мер Харкова

Відомо, що ворожий безпілотник ударив по місцевості біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова. Спочатку з’явилася інформація, що поранено дитину, 25-річну та 35-річну жінок. Їх відвезли до лікарні та вже надають усю необхідну допомогу.

Пізніше Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них — 9-річний хлопчик.

Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та одне авто. На місці працюють усі відповідні служби.

Станом на 21.44 Терехов повідомив, що у Харкові вже 10 постраждалих, з них 2 дітей та немовля.

Російський дрон-камікадзе "Молния" — це недорогий безпілотник літакового типу. Росіяни вже неодноразово застосовували його для ударів по мирному Харкову.