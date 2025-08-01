Росія завдала удару дроном "Молния" по Харкову — є постраждалі

Російські окупанти ввечері 1 серпня ударили по Харкову дроном "Молния". Станом на 22.00 відомо про 10 постраждалих, серед них є троє дітей.
Головні тези:
- Увечері 1 серпня російський дрон Молния влучив у Харків: 10 постраждалих, серед яких троє дітей.
- Локальні служби у Харкові активно працюють на місці події для надання допомоги постраждалим та відновлення порушеного житла.
Росія атакувала Харків дроном "Молния": є постраждалі
Про це о 20.57 повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Відомо, що ворожий безпілотник ударив по місцевості біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова. Спочатку з’явилася інформація, що поранено дитину, 25-річну та 35-річну жінок. Їх відвезли до лікарні та вже надають усю необхідну допомогу.
Пізніше Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них — 9-річний хлопчик.
Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та одне авто. На місці працюють усі відповідні служби.
Станом на 21.44 Терехов повідомив, що у Харкові вже 10 постраждалих, з них 2 дітей та немовля.
Російський дрон-камікадзе "Молния" — це недорогий безпілотник літакового типу. Росіяни вже неодноразово застосовували його для ударів по мирному Харкову.
Безпілотник важить близько 10 кг, має розмах крил приблизно 1,2-1,5 м, і може нести бойове навантаження від 3 до 7 кг. Радіус дії становить до 40 км, максимальна швидкість — близько 80 км/год.
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