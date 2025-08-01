Росія завдала удару дроном "Молния" по Харкову — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала удару дроном "Молния" по Харкову — є постраждалі

Ігор Терехов
Молния

Російські окупанти ввечері 1 серпня ударили по Харкову дроном "Молния". Станом на 22.00 відомо про 10 постраждалих, серед них є троє дітей.

Головні тези:

  • Увечері 1 серпня російський дрон Молния влучив у Харків: 10 постраждалих, серед яких троє дітей.
  • Локальні служби у Харкові активно працюють на місці події для надання допомоги постраждалим та відновлення порушеного житла.

Росія атакувала Харків дроном "Молния": є постраждалі

Про це о 20.57 повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворожий БпЛА типу «молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. На жаль, постраждала одна людина.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Відомо, що ворожий безпілотник ударив по місцевості біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова. Спочатку з’явилася інформація, що поранено дитину, 25-річну та 35-річну жінок. Їх відвезли до лікарні та вже надають усю необхідну допомогу.

Пізніше Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них — 9-річний хлопчик.

Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та одне авто. На місці працюють усі відповідні служби.

Станом на 21.44 Терехов повідомив, що у Харкові вже 10 постраждалих, з них 2 дітей та немовля.

Російський дрон-камікадзе "Молния" — це недорогий безпілотник літакового типу. Росіяни вже неодноразово застосовували його для ударів по мирному Харкову.

Безпілотник важить близько 10 кг, має розмах крил приблизно 1,2-1,5 м, і може нести бойове навантаження від 3 до 7 кг. Радіус дії становить до 40 км, максимальна швидкість — близько 80 км/год.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали "начинку" російських дронів "Молнія" і "Фєнікс" — фото
ГУР
У ГУР показали "начинку" російських дронів "Молнія" і "Фєнікс" — фото
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Молнія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила БпЛА "Молния" по багатоповерхівці у Харкові — є постраждалі
Ігор Терехов
Молния

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?