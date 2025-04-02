Росія вдарила БпЛА "Молния" по багатоповерхівці у Харкові — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила БпЛА "Молния" по багатоповерхівці у Харкові — є постраждалі

Ігор Терехов
Молния

2 квітня російські окупанти вдарили по Харкову безпілотником "Молния". Удар прийшовся по 8-му поверху 16-типоверхівки, є постраждалі

Головні тези:

  • Удар російського БпЛА призвів до пошкоджень 8-го поверху багатоповерхівки у Харкові та постраждалих, серед яких 10-річна дитина.
  • За попередніми даними, внаслідок удару безпілотника шість автомобілів у дворі будинку також зазнали пошкоджень.
  • Очільники міської та обласної влади підтвердили факт влучання безпілотника та направлення профільних служб на місце події.

Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові

Станом на 16:09 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по Київському району міста

Попередня інформація про влучання у багатоповерхівку, — написав він за кілька хвилин.

Удар по Київському району міста також підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та повідомив, що профільні служби прямують до місця влучань.

Згодом він зазначив, що за попередніми даними, влучання сталося у 16-поверховий житловий будинок.

Станом на 16:21 Ігор Терехов уточнив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.

Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки.

За кілька хвилин з’явилася інформація про двох постраждалих, один з яких — 10-річна дитина. Вони знаходилися у квартирі, по якій вдарив безпілотник. У обох постраждалих осколкові поранення.

Також пошкоджено шість автомобілів, які стояли у дворі.

Станом на 17.00 відомо вже про чотирьох постраждалих.

Двоє поранених шпиталізовані, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці.

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