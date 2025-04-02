Росія вдарила БпЛА "Молния" по багатоповерхівці у Харкові — є постраждалі

2 квітня російські окупанти вдарили по Харкову безпілотником "Молния". Удар прийшовся по 8-му поверху 16-типоверхівки, є постраждалі
Головні тези:
- Удар російського БпЛА призвів до пошкоджень 8-го поверху багатоповерхівки у Харкові та постраждалих, серед яких 10-річна дитина.
- За попередніми даними, внаслідок удару безпілотника шість автомобілів у дворі будинку також зазнали пошкоджень.
- Очільники міської та обласної влади підтвердили факт влучання безпілотника та направлення профільних служб на місце події.
Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові
Станом на 16:09 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по Київському району міста
Попередня інформація про влучання у багатоповерхівку, — написав він за кілька хвилин.
Удар по Київському району міста також підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та повідомив, що профільні служби прямують до місця влучань.
Станом на 16:21 Ігор Терехов уточнив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.
Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки.
За кілька хвилин з’явилася інформація про двох постраждалих, один з яких — 10-річна дитина. Вони знаходилися у квартирі, по якій вдарив безпілотник. У обох постраждалих осколкові поранення.
Також пошкоджено шість автомобілів, які стояли у дворі.
Станом на 17.00 відомо вже про чотирьох постраждалих.
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