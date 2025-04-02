Россия ударила БпЛА "Молния" по многоэтажке в Харькове — есть пострадавшие

2 апреля российские оккупанты ударили по Харькову беспилотником "Молния". Удар пришелся по 8-му этажу 16-ти этажки, есть пострадавшие
Главные тезисы
- Российский беспилотник "Молния" ударил по многоэтажному дому в Харькове, повредив 8 этаж и причинив вред жителям и машинам во дворе.
- В результате атаки пострадали несколько человек, включая 10-летнего ребенка с осколочными ранениями.
- Главы городских и областных властей подтвердили факт удара и направили специализированные службы на место происшествия для оценки ущерба и помощи пострадавшим.
Россия ударила по многоэтажке в Харькове
По состоянию на 16:09 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по Киевскому району города
Предварительная информация о попадании в многоэтажку, — написал он через несколько минут.
Удар по Киевскому району города также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и сообщил, что профильные службы направляются к месту попадания.
По состоянию на 16.21 Игорь Терехов уточнил, что вражеский БПЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе города.
Пожара, к счастью, нет — в доме вылетели стекла.
Через несколько минут появилась информация о двух пострадавших, один из которых — 10-летний ребенок. Они находились в квартире, по которой ударил беспилотник. У обоих пострадавших осколочные ранения.
Также повреждены шесть автомобилей, стоявших во дворе.
По состоянию на 17:00 известно уже о четырех пострадавших.
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