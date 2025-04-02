Россия ударила БпЛА "Молния" по многоэтажке в Харькове — есть пострадавшие

2 апреля российские оккупанты ударили по Харькову беспилотником "Молния". Удар пришелся по 8-му этажу 16-ти этажки, есть пострадавшие

Россия ударила по многоэтажке в Харькове

По состоянию на 16:09 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по Киевскому району города

Предварительная информация о попадании в многоэтажку, — написал он через несколько минут.

Удар по Киевскому району города также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и сообщил, что профильные службы направляются к месту попадания.

Впоследствии он отметил, что по предварительным данным попадание произошло в 16-этажный жилой дом. Поделиться

По состоянию на 16.21 Игорь Терехов уточнил, что вражеский БПЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе города.

Пожара, к счастью, нет — в доме вылетели стекла.

Через несколько минут появилась информация о двух пострадавших, один из которых — 10-летний ребенок. Они находились в квартире, по которой ударил беспилотник. У обоих пострадавших осколочные ранения.

Также повреждены шесть автомобилей, стоявших во дворе.

По состоянию на 17:00 известно уже о четырех пострадавших.